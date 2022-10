No hay seguridad ni paz si no se construyen los grandes derechos: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó este domingo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, los grandes logros de la Cuarta Transformación para construir una sociedad con más justicia.

La Jefa de Gobierno Sheinbaum Pardo fue recibida por el Alcalde Cruz Pérez Cuellar y cerca de 10 mil juarenses al ritmo del “Noa, Noa” de Juan Gabriel, y gritos de ‘’Claudia, amiga, Chihuahua está contigo’’, previo a su conferencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno”, donde recordó el camino histórico de México para convertirse en un mejor país.

Sheinbaum Pardo destacó que millones de personas han sido beneficiadas con becas para estudiantes y obras de infraestructura como el Tren Maya, el aumento del salario mínimo, entre otras, porque el Gobierno de México ha puesto como prioridad la defensa de la democracia.

Por ello, señaló que los gobiernos deben usar los principios de la 4T: utilizar sus propios recursos y esfuerzos para reducir las desigualdades sociales que históricamente han reprimido a la sociedad.

‘’No se nos debe olvidar nunca que no llegamos para enriquecernos, sino a eliminar la corrupción desde donde estemos. No puede haber Gobierno rico con un pueblo pobre (…). El poder no tiene sentido si no es para regresarlo al pueblo’’.