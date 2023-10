Lionel Messi acrecenta su leyenda en el futbol mundial: gana su octavo Balón de Oro

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Lionel Messi sigue acrecentando su leyenda. El futbolista argentino se llevó este día el Balón de Oro 2023 que lo acredita como el mejor jugador del mundo, sumando de esta manera su octavo galardón.

A pesar de ya no competir en el futbol de alto nivel tras su fichaje en verano con el Inter de Miami de la MLS, Messi partía como el principal favorito en la rama varonil para conquistar el Balón de Oro tras ganar el Mundial de Qatar 2022 con su selección.

A casi catorce años de haber ganado su primer Balón de Oro (2009), el ahora jugador del Inter de Miami se lleva su octavo reconocimiento otorgado por la revista France Football.

Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟 #ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!

💬 The speech of the 2023 Ballon d'Or winner, Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/HRaNdRwclG

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023