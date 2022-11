Monreal será bienvenido, pero no como abanderado presidencial 2024: Santiago Creel

Los rumores de la posible salida de Morena del Senador Ricardo Monreal Ávila se han vuelto más fuertes luego de que al morenista se le viera en diversas ocasiones reunirse con los principales dirigentes de la oposición.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El Diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, señaló que si el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, decide salirse de su partido y sumarse a la oposición, “será bienvenido“.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aclaró que las dirigencias nacionales que integran la alianza opositora no han aceptado a Ricardo Monreal como candidato a la Presidencia en 2024, pues señaló que la mesa de diálogo y reconciliación a la que convocaron no significa una aceptación de un aspirante presidencial.

“La mesa de diálogo y reconciliación no significa una mesa en donde se esté aceptando a un aspirante o a un precandidato. Significa un ejercicio que no existe en el país, fuera del Congreso”, aseguró en conferencia de prensa.

“Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él, pero que de cualquier manera la mesa va. Y, por supuesto, que si él se suma al esfuerzo de la oposición, al polo opositor, pues será bienvenido. Ya si él desea adoptar alguna otra aspiración fuera de la mesa, pues lo tendrá él que expresar y, por supuesto, los partidos de oposición tendrán cada uno que emitir su opinión y juicio”, dijo.

Los rumores de la posible salida de Morena del Senador Ricardo Monreal Ávila, quien ha acusado en diferentes ocasiones que en el partido no hay piso parejo rumbo a los comicios de 2024, se han vuelto más fuertes luego de que al morenista se le viera en diversas ocasiones reunirse con los principales dirigentes de la oposición.

El pasado 26 de noviembre, el también coordinador de Morena en el Senado. Ricardo Monreal, confirmó que, en la búsqueda por cumplir con sus aspiraciones presidenciales, sí ha abierto las pláticas con la oposición y aseguró que su salida o su permanencia en el oficialismo no está definida aún.

Al confirmar que mantiene negociaciones con los dirigentes de la alianza Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Senador Monreal Ávila dijo que está por definirse, pero aún no hay ninguna decisión final.

“Estoy en ese proceso de definición, no está tomada la última [decisión]”, declaró en una conferencia de prensa previa a la reunión interparlamentaria entre México y España.

El exgobernador de Zacatecas negó que sus frecuentes reuniones con legisladores opositores sea motivo de vergüenza o para esconderse. “No es de ninguna manera, ni vergonzoso, ni tampoco clandestino; abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición y obviamente con los dirigentes de Morena, de donde provengo también”, externó.

Durante su participación en el encuentro celebrado en Madrid, Monreal Ávila destacó la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, y otros legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Morena.

Monreal, Creel y Mancera coincidieron en una cosa: la necesidad de iniciar un proceso de reconciliación interna en México, y en las posibles aspiraciones políticas del morenista para las elecciones del 2024.

“La política es un proceso, no precipitado o arrebatado. Tengo 42 años de ser servidor público, pero los ritmos, los vamos a ir diseñando poco a poco. No soy de piel sensible. No me bajan de traidor por el hecho de estar aquí. Cuando mis compañeros orquestan con descalificaciones, nunca estaré de acuerdo con ellos o tales pensamientos”, mencionó Monreal.

Por su parte, Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político del Senador Monreal Ávila, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar su postura hacia que el coordinador de la bancada morenista en el Senado y reconocer que ha contribuido al movimiento al haber aprobado todas las reformas constitucionales y mantener un “equilibrio democrático” en la Cámara Alta.

“Si no se hubieran aprobado las reformas en el Senado de la República no habría 4T y por eso digo que ha sido un trato injusto del Presidente López Obrador a Ricardo Monreal porque no se merece el trato que ha tenido del Presidente, no se vale que por una insidia y por una grilla palaciega, una intriga de palacio hayan convencido al Presidente de que (Monreal) fue responsable de haber perdido; la Ciudad de México la ha perdido Claudia Sheinbaum no nosotros”, comentó el pasado 29 de noviembre el suplente de Monreal en el Senado en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Alejandro Rojas Díaz Durán acusó que en Morena no hay piso parejo rumbo a la contienda presidencial, pues el Senador Ricardo Monreal nunca ha sido mencionado por el Presidente López Obrador como uno de los aspirantes para 2024. “Su límite es la dignidad, porque también es un tema de dignidad política, es un tema de congruencia y es un tema también de política”, expuso.

El consejero político de Monreal dijo que el Senador todavía confía “en que haya una evaluación y una reflexión también del Presidente López Obrador en relación a su persona”, porque —dijo— nadie puede demostrar que hay una declaración de Monreal en contra del primer mandatario.

“Él nunca ha tenido una palabra de ofensa, una palabra de un exabrupto ni un desaseo político, él siempre se ha manejado con mucho respeto hacia el Presidente López Obrador y lo va a seguir haciendo”, mencionó.

Pese a que por el momento se abstuvo de confirmar o rechazar la salida de Monreal de Morena, dijo que el Senador se encuentra en una evaluación sobre su permanencia en dicha fuerza política y en espera de que el Presidente de México reconsidere su apoyo hacia él. “Él [Ricardo Monreal] todavía confía que haya una evaluación y una, digamos, reflexión también del Presidente López Obrador con relación a su persona”, sostuvo el consejero político.