Monreal está esperando un poco más a que el Presidente reconsidere, dice su consejero

Alejandro Rojas Díaz Durán, hombre de todas las confianzas de Ricardo Monreal, dijo en entrevista con SinEmbargo Al Aire que el Senador todavía confía “en que haya una evaluación y una reflexión del Presidente López Obrador en relación a su persona”.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político del Senador Ricardo Monreal Ávila, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar su postura hacia que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado y reconocer que ha contribuido al movimiento al haber aprobado todas las reformas constitucionales y mantener un “equilibrio democrático” en la Cámara Alta.

“Si no se hubieran aprobado las reformas en el Senado de la República no habría 4T y por eso digo que ha sido un trato injusto del Presidente López Obrador a Ricardo Monreal porque no se merece el trato que ha tenido del Presidente, no se vale que por una insidia y por una grilla palaciega, una intriga de palacio hayan convencido al Presidente de que (Monreal) fue responsable de haber perdido; la Ciudad de México la ha perdido Claudia Sheinbaum no nosotros”, comentó el suplente de Monreal en el Senado en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Alejandro Rojas Díaz Durán acusó que en Morena no hay piso parejo rumbo a la contienda presidencial, pues el Senador Ricardo Monreal nunca ha sido mencionado por el Presidente López Obrador como uno de los aspirantes para 2024. “Su límite es la dignidad, porque también es un tema de dignidad política, es un tema de congruencia y es un tema también de política”, expuso.

Asimismo acusó a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum de haber responsabilizado a Monreal ante el Presidente por la derrota electoral en la capital en 2021, algo que el Senador y su equipo cercano han negado. Ricardo Monreal se ha distanciado de López Obrador a partir del resultado de esta elección y no ha sido considerado por el primer mandatario como una de los opciones a sucederlo, lo que ha llevado al Senador a acercarse a la oposición con la cual ha tenido diferentes conversaciones rumbo a 2024 al tiempo que ha amagado con dejar Morena, una postura que en el pasado lo ha llevado a ganar posiciones dentro del partido.

“No es un trato justo el que le ha dado el Presidente López Obrador, lo digo con todas sus letras, porque el Presidente ha tenido en Ricardo Monreal una aliado leal en el Senado de la República desde siempre”, comentó.

El consejero político de Monreal dijo que el Senador todavía confía “en que haya una evaluación y una reflexión también del Presidente López Obrador en relación a su persona”, porque —dijo— nadie puede demostrar que hay una declaración de Monreal en contra del primer mandatario.

“Él nunca ha tenido una palabra de ofensa, una palabra de un exabrupto ni un desaseo político, él siempre se ha manejado con mucho respeto hacia el Presidente López Obrador y lo va a seguir haciendo”, sostuvo.

Díaz Durán insistió que desde el proceso interno de 2017 para la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México —la cual benefició a Claudia Sheinbaum— hay “una campaña interna en Morena de desestimar, estigmatizar, de manchar” al coordinador del partido en la Cámara Alta “y no reconocerle sus méritos”.

Criticó que “para todas las decisiones importantes se consulte al pueblo de México”, pero para la candidatura de Morena a la Presidencia de México se haga una encuesta. No obstante, negó que haya una inconformidad con el Presidente López Obrador, pese a que él ha sido el que ha propuesto este método de selección.

“Lo que no estamos de acuerdo es que en Morena quiere haber encuestas y no estamos de acuerdo que sea el método, aunque el Presidente esté de acuerdo en la encuesta nosotros no estamos de acuerdo en el método de la encuesta, queremos una elección abierta porque en el 2023 ya no va a existir el INE como lo conocemos, ya no va a estar Lorenzo (Córdova), ya no va a estar Ciro (Murayama), entonces por qué no se promueve, primero que haya piso parejo”.

Rojas Díaz Durán insistió en que aunque “pareciera que Ricardo Monreal es un enemigo del Presidente y no lo es”, por lo que se dijo confiado de que el Jefe del Ejecutivo federal reconsidere su actitud hacia Ricardo Monreal. “Nosotros confiamos que el presidente López Obrador revalide su relación, su posición frente a Ricardo Monreal”, dijo.

Lo anterior debido a que, reiteró, consideran que no hay piso parejo rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. “Nosotros dentro de Morena decimos que no ha piso parejo, no sólo la encuesta, no ha piso parejo desde el momento que excluyen a Ricardo Monreal, el Presidente López Obrado, sus razones tendrá, pero son razones que no colinden con la lealtad que ha tenido Monreal con el Presidente desde el Senado de la República, porque Ricardo Monreal ha sido omitido como aspirante presidencial reiteradamente por el Presidente López Obrador, que tiene todo el derecho, insisto, pero eso desbalancea el piso”, dijo.

“No hay piso parejo parejo porque nada más son tres los candidatos que enuncia reiteradamente el Presidente y omite deliberadamente a Ricardo Monreal. A mí me parece que es un trato muy injusto y eso hace que el piso no esté parejo porque cómo vas a entra a una contienda interna en donde hay tres preferidos, y hay uno que todo el aparato, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo desde hace tiempo, está en contra de Monreal, porque solamente no lo menciona el Presidente”, añadió.

“Qué hubiera pasado si el Presidente hubiera dicho desde el principio que Ricardo Monreal también era un aspirante y que era su hermano, que fuera igual de mencionado y alabado como son los otros tres (…) si hubiera mencionado a los cuatro de manera equitativa, sería una contienda equitativa, pero ahorita ya la contienda ya no es equitativa”, continuó el consejero político.

Por ello, exhortó al mandatario federal a evaluar la lealtad que Monreal ha tenido con él. “Que aquilate lo que ha contribuido Ricardo Monreal al movimiento,y haber ganado la Presidencia de la República y haber aprobado todas las reformas constitucionales en el Senado de la República, y que ha mantenido un equilibrio democrático en el Senado”.

Pese a que por el momento se abstuvo de confirmar o rechazar la salida de Monreal de Morena, dijo que el Senador se encuentra en una evaluación sobre su permanencia en dicha fuerza política y en espera de que el Presidente de México reconsidere su apoyo hacia él. “Él [Ricardo Monreal] todavía confía que haya una evaluación y una, digamos, reflexión también del Presidente López Obrador en relación a su persona”, sostuvo el consejero político.

El pasado sábado 26 de noviembre, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que, en la búsqueda por cumplir con sus aspiraciones presidenciales, sí ha abierto las pláticas con la oposición y aseguró que su salida o su permanencia en el oficialismo no está definida aún.

Al confirmar que mantiene negociaciones con los dirigentes de la alianza Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Senador Monreal Ávila dijo que está por definirse, pero aún no hay ninguna decisión final.

“Estoy en ese proceso de definición, no está tomada la última [decisión]”, declaró en una conferencia de prensa previa a la reunión interparlamentaria entre México y España.

El exgobernador de Zacatecas negó que sus frecuentes reuniones con legisladores opositores sea motivo de vergüenza o para esconderse. “No es de ninguna manera, ni vergonzoso ni tampoco clandestino; abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición y obviamente con los dirigentes de Morena, de donde provengo también”, externó.

Durante su participación en el encuentro celebrado en Madrid, Monreal Ávila destacó la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, y otros legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Morena.