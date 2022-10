Ricardo Monreal: “Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente”

El legislador aseguró que la única razón por la que continúa en Morena es por el mandatario federal, a pesar de las presiones internas en el partido.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que no saldrá por la puerta trasera de Morena y anuncio acciones legales en contra de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien acusó de traición y corrupción.

“Estoy revisando la jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales, para que pueda tener seriedad y consistencia la denuncia penal que presentaré en las fiscalías”, dijo el coordinador de Morena en el Senado en entrevista con medios.

“Esto es un delito, no es necesario aprobar la ley de ciberseguridad para calificar como una conducta antijurídica las filtraciones de la Gobernadora”, agregó Monreal luego de que el pasado martes la Gobernadora de Campeche publicó en su programa “Martes del Jaguar” una serie de textos de presuntos acuerdos entre el Senador y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

El legislador morenista compartió que se encuentra redactando la denuncia contra la Gobernadora Layda Sansores con base en el Artículo 16 de la Constitución, el cual establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables, salvo que exista un mandato judicial que ordene intervenirlas.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/TCZXUrS9Rc — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 27, 2022

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto”, expuso el Senador Monreal Ávila.

Asimismo, defendió que tiene criterio propio y autonomía de pensamiento, por lo que no cree en el pensamiento universal ni es traidor por “querer democratizar las decisiones” del partido oficialista.

“Soy un hombre que cree en la democracia, soy un idealista que cree en la mejoría del país. No creo en el odio ni en el rencor, creo en la reconciliación y eso no me hace traidor a nada ni a nadie”.

Al término de la entrevista, Ricardo Monreal consideró “grave” el cuestionamiento de Layda Sansores hacia su persona: “Estoy con Dios, soy católico. Ni siquiera acepto la mínima insinuación de que estoy con el mal. Trato y he tratado toda mi vida de estar con el bien, por eso soy creyente y no juego con eso, porque me parece de mal gusto, como dijo el Presidente”.

El Presidente Andrés López Obrador habló el lunes sobre el conflicto entre la Gobernadora Layda Sansores y el Senador Ricardo Monreal, y aseguró que aunque no afectaría políticamente a la Cuarta Transformación; era de “mal gusto”, pues envolverse en esa clase de situaciones tiene un “efecto boomerang” y puede perjudicar a la persona que dice esa clase de declaraciones, refiriéndose a Sansores.

La mandataria estatal habría prometido que no revelaría la información que comprometía al legislador morenista, sin embargo, dos días después exhibió las supuestas conversaciones que Monreal consideró como “contenido basura, falso y truqueado”.

En un videomensaje compartido en su cuenta de Twitter, el Senador calificó como una “guerra sucia” los ataques en su contra, pues aseguró que “se quiere eliminar a la mala, con dinero legal o ilegal y con estrategias burdas” a quienes aspiran a la Presidencia en 2024.

Además, el legislador expresó que a lo largo de su vida política ha afrontado “calumnias, intrigas, infamias y se ha enfrentado al poder económico y al poder político”; sin embargo, afirmó que siempre ha “salido adelante”.

Mencionó que desde que decidió participar como aspirante a suceder al Presidente López Obrador, se han multiplicado las descalificaciones y los ataques en su contra desde el interior, “promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas de la aspirante y los aspirantes al mismo cargo”. “Algo lamentable”, añadió.