Los ataques contra Monreal son “de mal gusto”, dice el Presidente a Layda Sansores

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el conflicto entre la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el Senador Ricardo Monreal no afectaría políticamente a la Cuarta Transformación; sin embargo, lo calificó de “mal gusto”.

“No afecta mucho. Yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente y no se deja manipular, pero es de mal gusto”, dijo durante la conferencia matutina de este lunes.

López Obrador agregó que, aunque no afecta, envolverse en esa clase de situaciones tiene un “efecto boomerang” y puede perjudicar a la persona que dice esa clase de declaraciones, refiriéndose a Sansores.

Finalmente, el mandatario concluyó su opinión sobre el tema hablando sobre ambos funcionarios, y expresando el cariño y respeto que les tiene.

El pasado 22 de octubre, Layda Sansores invitó a que Ricardo Monreal sintonizara la edición de esta semana de “Martes del Jaguar”, ya que daría a conocer la información de Morena que involucra al Senador.

Posteriormente, la Gobernadora de Campeche dijo que no tocaría el tema del partido y Monreal, hecho que informó a través de su cuenta de Twitter, luego de que el Senador la acusara de iniciar una “guerra sucia”.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”, escribió en Twitter.