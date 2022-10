Monreal acusa a Sansores de iniciar una “guerra sucia” y ella se desiste de exhibirlo

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román anunció este domingo que ya no dará a conocer la información de Morena que involucra al Senador Ricardo Monreal Ávila en su programa “Martes del Jaguar” como había anunciado.

La Gobernadora Layda Sansores retiró su promesa de revelar qué pasa en el partido oficialista y en qué está involucrado el coordinador de los senadores de Morena, luego de que Monreal Ávila denunció el inicio de una “guerra sucia” de desprestigio y descalificaciones en su contra.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”, escribió en Twitter.