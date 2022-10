“Me entregaron”: Excandidata al Gobierno de Zacatecas exige la renuncia de “Alito”

La Senadora priista acusó a Alejandro Moreno de “entregarla” en la elección de Zacatecas con el propósito de que los hermanos Monreal ganaran en la entidad.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- La Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidata de Va por México a la gubernatura de Zacatecas, Claudia Anaya, exigió la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia del tricolor luego de que ayer se exhibieran una serie de supuestos mensajes entre él y el morenista Ricardo Monreal Ávila en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos.

A través de sus cuentas en redes sociales, la legisladora del PRI dio a conocer su postura ante las conversaciones expuestas por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores. La priista acusó a Alejandro Moreno de “entregarla” en la elección estatal con el propósito de que los hermanos Monreal ganaran en la entidad.

“Yo no perdí; me entregaron […] Por lo que exhiben los recientes audios expuestos por la Gobernadora de Campeche, lo único que le importaba a Alejandro Moreno Cárdenas es que sus amigos los Monreal ganaran la elección en Zacatecas”, escribió Claudia Anaya.

“Es evidente que los buenos números que yo tenía para ganar la contienda también eran conocidos por los Monreal, por eso parecen haber intentado, por lo menos por una vía conocida, que yo no fuera la candidata (y que no hubiera alianza). Pidieron al dirigente del PRI un candidato hombre que no se les pudo conceder, no se les pudo conceder debido a esas cuotas de género”, agregó.

Mi postura ante el audio de hoy en #MartesDelJaguarhttps://t.co/K3awekHqzu — Claudia Anaya 👩🏼‍🦽 (@ClaudiAnaya) October 26, 2022

La Senadora Claudia Anaya dijo que eso significa traición y no sólo a su persona, sino al partido, a la coalición y a la democracia, por lo que consideró que Alejandro Cárdenas debe estar fuera de la militancia priista y de la política en México.

“Alejandro Moreno Cárdenas no solamente debe estar fuera de la presidencia de un partido político, debe estar fuera de la política […] Escuchar estos audios no solamente me causa un profundo dolor, también hay dentro de mí, coraje y repulsión. Mucha gente de Zacatecas me arropó en esa campaña y causa una gran decepción dar cuenta de que por lo menos, desde dentro de uno de los partidos políticos de la coalición se estaba trabajando para perder, o por lo menos ese era el deseo de buen ánimo del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para con su amigo el Senador por Morena, Ricardo Monreal”.

Claudia Anaya reprochó al dirigente nacional del PRI, pues aseguró que “entregó el alma y construyó un camino posible para encabezar el Gobierno de Zacatecas”, algo que a Alejandro Cárdenas “no le importó”.

“Me gané un espacio legítimo para participar dentro de la convocatoria de mi partido. Es cierto que sin las cuotas de género jamás se voltearía a ver el trabajo de las mujeres, por eso agradezco siempre esa lucha histórica por exigir que se respeten nuestros espacios, pero el trabajo y el esfuerzo que siempre he dado es más que una cuota”.

“Alejandro Moreno Cárdenas no sabe todas las veces que yo, mi equipo y mi familia pusimos nuestra vida en riesgo en esa elección, Alejandro Moreno no sabe de la dedicación de la militancia del PRI para ganar esa elección, Alejandro Moreno Cárdenas no sabe de la generosidad de la militancia del PAN y del PRD para acompañarnos y luchar a nuestro lado por el triunfo… Alejandro Moreno Cárdenas no sabe nada de eso, pero tampoco le importa”, añadió.

Además, agradeció a las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por “haber volteado a ver mis números y apoyado mi candidatura”. “Gracias a su disposición hubo alianza y hubo candidata”.

“Hoy con más convicción que nunca les puedo decir que no perdimos, nos entregaron”, concluyó.

Ayer por la noche, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas. Aquí los mensajes, por los que la Senadora Claudia Anaya pidió su renuncia:

MARTES DEL JAGUAR #44 https://t.co/WXyhpDKOVP — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 26, 2022

Monreal: Quedamos que en la tierra va hombre y no hay alianza, por favor, me impresiona tu falta de palabra conmigo. Es lamentable. Me duele mucho tu engaño, podría esperarlo, den cualquiera, menos de ti.

Alito: Lamento mucho que pienses eso, lo importante es lograr el objetivo, simplemente teníamos que cumplir el género y eran los costos de poder armar una coalición, al final lo que importa es el resultado y vas a ganar tu tierra, tiempo al tiempo. Lo que te interesa se logrará.

Alito: Mi querido amigo, me ha contado nuestro amigo mutuo del tema de hoy, me transmitió tu mensaje. Creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos y avanzar en lo que te interesa a ti y es lo que me interesa a mí. Yo estoy haciendo lo que me toca, a ver si pronto, a ver si pronto nos echamos una buena platicada en corto, afinamos temas.

Monreal: Le pidió la señora de allá que reabrieran y yo me opuse porque era un compromiso. Siento que estás avanzando. Yo no cambio, seguiré defendiendo.

Alito: Lo aprecio y lo valoro mucho, tenemos que platicar a ver si nos vemos, yo estoy haciendo cosas allá que vas a ver cómo van a tener repercusión, pero sería bueno vernos la próxima semana y nos echamos una platicada. Y una vez más te lo agradezco, yo jalo y con todo para adelante. Yo ya les dije y se los he dejado claro, lo que me han pedido hemos avanzado y el 7 de junio yo estoy sentado avanzando construyendo acuerdos y consensos. Soy práctico y pragmático y reconozco y valor tu apoyo, gracias.

Monreal: De nada.

Alito: Abrazo:

Monreal: Gracias.

La Gobernadora Layda Sansores recalcó que exhibió los audios no por mala intención, sino para exponer un acto de corrupción.

“‘Alito’ es verdaderamente un encantador de serpientes, ¿cómo los envuelve?, ¿qué les dice? Y Monreal fue uno de ellos, ese es el problema. Todos caen en sus promesas y que además no les cumple”, dijo.

Luego de ser blanco en varias ocasiones de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su programa semanal “Martes del Jaguar”, “Alito” Moreno lanzó un mensaje de apoyo en redes sociales al Senador Ricardo Monreal.

Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 26, 2022

“Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al Senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él”, compartió el dirigente del PRI en redes sociales.