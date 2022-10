“Alito” acusa a Layda de manipular y alterar los diálogos; se solidariza con Monreal

El líder del PRI fue expuesto, junto con el Senador de Morena, en el “Martes del Jaguar”, de la Gobernadora Layda Sansores.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido de la Revolución Institucional (PRI) mostró su solidaridad y “absoluto respaldo” al Senador morenista Ricardo Monreal Ávila.

Luego de ser blanco en varias ocasiones de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su programa semanal “Martes del Jaguar”, “Alito” Moreno lanzó un mensaje de apoyo en redes sociales al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) quien, esta vez, fue expuesto por la misma mandataria.

“Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al Senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él”, compartió el dirigente del PRI en redes sociales.

Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 26, 2022

Esta noche, Sansores compartió una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además acusó al Senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

Lo anterior surge en un contexto en el que Monreal trae una confrontación abierta contra la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cercana a la Gobernadora, a quien ha señalado en otras ocasiones de llevar a cabo una campaña sucia hacia él, aunque sin pruebas claras de sus acusaciones. Tanto Monreal como Claudia Sheinbaum son dos de los nombres más sonados para suceder en Morena como candidatos a la Presidencia en las elecciones de 2024.

En días pasados también se ha dicho que podría existir una suerte de pacto entre Morena y el PRI para facilitar la aprobación de algunas minutas propuestas por el partido en el poder. Hasta ahora, no se ha confirmado de manera directa que exista una especie de coalición.

“La guerra sucia la empezó en 2021 en la Ciudad de México cuando Monreal traicionó a Morena y operó para la derecha entregándola la mitad de las alcaldías, hasta la Cuauhtémoc”, dijo la Gobernadora de Campeche luego de exhibir los mensajes de Whats App entre Monreal y “Alito”, como también se le conoce al líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

MARTES DEL JAGUAR #44 https://t.co/WXyhpDKOVP — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 26, 2022

Laya Sansores acusó a Monreal de ser “un doble agente” porque cuando eres líder de una fracción parlamentaria, en este caso de Morena, eres persona de todos las confianzas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando tú eres el líder de una fracción, eres gente de todas las confianza del Presidente; él no lo es y su voto de abstención es de cobardes”, dijo.

La Gobernadora de Campeche aseguró que ella no espía a nadie, que la información le llegó. “Yo no espió a nadie, a mi me cayó la información, pero aquí lo que se demuestra es que trató de encubrir [a ‘Alito’] y por tanto actuó contra los campechanos, y si Monreal quiere demostrar que lo espié a ver cómo le hace”.

“O pide perdón, una disculpa y se acaba su doble juego, o que se defina”, añadió. “Lo de que se abstuvo de votar fue el 9 de septiembre pasado, cuando el Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Guardia Nacional con 71 votos a favor, 51 en contra y la abstención de Monreal Ávila”.

A continuación se reproducen los mensajes de chat del Senador Monreal que la Gobernadors Layda Sansores exhibió en su programa “Martes del Jaguar”.

Alito: Amigo, sólo preguntarte, ¿sí promoviste amparo por el tema que comentaste?

Monreal: Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y propiedades y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentábamos el amparo, pues íbamos a perder todos los bienes. El amparo es contra el aseguramiento de mis bienes.

Alito: Estoy avanzando.

Monreal: Mi hermano muchas gracias, te lo aprecio mucho, a ver si nos vemos mañana, tema político ok, amarres va con todo. Sabes que estoy en tus manos y sólo te la debo a ti, hermano, ya me quedó claro. Te mando un abrazo y gracias. Ahí entregaré una serie de análisis.

Alito: Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento.

Monreal: Perfecto, gracias.

Alito: Hoy veo a las 2:30 a la Fiscal.

Monreal: Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte mis amistad siempre; segundo, el tema que creo que es importante que quede claro como cosa tuya para que no vaya a pensar que estoy presionando o haciendo algo indebido. Ok, Es lo que conviene convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles y con ella, con su apoyo y respaldo resolver un tema a la larga que será bueno para todos, principalmente para un acuerdo político entre tú el Gobierno federal. En tiempos tan complicados necesitamos estar más unidos que nunca. Gracias por estar pendiente y cuida tu salud.

Alito: Hola amigo, Reforma está husmeando y parece que de peritajes filtraron algo, me dijo Santiago.

Monreal: Te lo aprecio querido amigo, pero te he venido diciendo desde hace mucho tiempo que el enemigo en común es la derecha, pero bueno, qué le hacemos. Sabes que te aprecio y te mando un abrazo, pero vienen tiempos muy complicados para el país y hay que construir para adelante. A ver si pronto nos vemos, un abrazo fuerte. Ya me han llegado muchos periodistas con eso, obvio lo van a querer filtrar.

Alito: Te mando algunos mensajes, sólo para ti.

Monreal: Te agradezco mucho, hermano, pero ya sabes, no tardamos en resolver los temas y empiezan a pasar otras cosas y muy agradecido contigo.

Alito: ¿Quién les filtra? Extrememos precauciones. Aparecen mensajes reenviados de “Alito” donde dice que Santiago Creel le informó que Reforma o El Universal traen datos sobre las cuentas de Alejandro Moreno. Me dice que son datos que él me envió.

Alito: ¿Quién las filtra? extrememos precauciones, pero tengamos cuidado. Quedamos que en la tierra va hombre y no hay alianza, por favor, me impresiona tu falta de palabra conmigo. Es lamentable. Me duele mucho tu engaño, podría esperarlo den cualquiera, menos de ti.

Monreal: Lamento mucho que pienses eso lo importante es lograr el objetivo, simplemente teníamos que cumplir el género y eran los costos de poder armar una coalición, al final lo que importa es el resultado y vas a ganar tu tierra, tiempo al tiempo. Lo que te interesa se logrará.

Monreal: Mi querido amigo, me ha contado nuestro amigo mutuo del tema de hoy, me transmitió tu mensaje. Creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos y avanzar en lo que te interesa a ti y es lo que me interesa a mí. Yo estoy haciendo lo que me toca, a ver si pronto, a ver si pronto nos echa,os una buena platicada en corto, afinamos temas.

Alito: Le pidió la señora de allá que reabrieran y yo me opuse porque era un compromiso. Siento que estas avanzando. Yo no cambio, seguiré defendiendo.

Monreal: Lo aprecio y lo valoro mucho, tenemos que platicar a ver si nos vemos, yo estoy haciendo cosas allá que vas a ver cómo van a tener repercusión, pero sería bueno vernos la próxima semana y nos echamos una platicada. Y una vez más te lo agradezco, yo jalo y con todo para adelante. Yo ya les dije y se los he dejado claro, lo que me han pedido hemos avanzado y el 7 de junio yo estoy sentado avanzando construyendo acuerdos y consensos. Soy práctico y pragmático y reconozco y valor tu apoyo, gracias.

Alito: De nada.

Monreal: Abrazo:

Alito: Gracias.

Por último, la Gobernadora Layda Sansores recalcó que exhibió los audios no por mala intención sino para exponer un acto de corrupción.

Luego del programa de Sansores, el priista publicó un nuevo mensaje en Twitter: “Otra vez la Gobernadora manipulando y alterando conversaciones, me imagino que usa el programa http://fakewhats.com. Una pena tanto espectáculo mientras los delitos y los homicidios en Campeche crecen más del mil por ciento”.

Otra vez la Gobernadora manipulando y alterando conversaciones, me imagino que usa el programa https://t.co/0qHJ1lBcPP. Una pena tanto espectáculo mientras los delitos y los homicidios en Campeche crecen más del 1000%. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 26, 2022

Esta mañana, el Senador morenista compartió un video desde su lugar para discutir la Ley de Ingresos de la Federación. Junto a otros senadores, el político destacó, al finalizar el listado de actividades que llevan a cabo, que “no nos distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas y, en su momento, ejerceremos nuestro derecho”.

El trabajo todo lo vence. Fuimos votados para no fallarle a la población y aquí estamos, de pie, discutiendo la Ley de Ingresos de la Federación. No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación. pic.twitter.com/GymBMd3kmZ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2022

Apenas el lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el conflicto entre la Gobernadora de Campeche y el Senador Ricardo Monreal no afectaría políticamente a la Cuarta Transformación; sin embargo, lo calificó de “mal gusto”.

“No afecta mucho. Yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente y no se deja manipular, pero es de mal gusto”, dijo durante la conferencia matutina del lunes.

López Obrador agregó que, aunque no afecta, envolverse en esa clase de situaciones tiene un “efecto boomerang” y puede perjudicar a la persona que dice esa clase de declaraciones, refiriéndose a Sansores.

Finalmente, el mandatario concluyó su opinión sobre el tema hablando sobre ambos funcionarios, y expresando el cariño y respeto que les tiene.