Morena acusa venganza e impugnará multa del INE; PRI también recurrirá a instancias

El órgano electoral del país determinó un total de 673 millones de pesos en multas a varios partidos políticos por irregularidades en sus informes de 2021.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Diputados de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las respectivas sanciones impuestas a sus partidos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Mario Rafael Llergo Latournerie, representante del partido guinda ante el INE, expresó que las multas del Instituto a su partido por irregularidades en sus informes anuales de ingresos y gastos de 2021 serían una especie de “venganza” por la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, el Consejo General del INE multó a Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por un total de 673 millones de pesos debido a irregularidades detectadas en los informes anuales de ingresos y gastos de 2021.

De acuerdo con el órgano electoral, la mayoría de la multa sería para Morena, aunque los montos por partidos podrían variar con base en las modificaciones adoptadas por el Consejo General del INE.

“Es una nueva embestida”, dijo Llergo en conferencia de prensa, “anteriormente todos los partidos que habíamos presentado los informes de manera extemporánea, únicamente éramos objeto de una observación o de un extrañamiento y hoy cambian las reglas”, expuso, y agregó: “lo que vemos que trae una consigna con nombre y apellido”. Llergo Latournerie dijo que su partido ya trabaja con su equipo jurídico para presentar la impugnación.

A su vez, Eurípides Flores, representante suplente de Morena ante el INE, reafirmó lo dicho por Llergo y acusó a Lorenzo Córdova, presidente de dicha autoridad electoral, y al consejero Ciro Murayama, de “perjudicar a nuestro movimiento”.

“Es evidentemente una venganza de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por la fuerte campaña de impulso a la reforma electoral que ha hecho Morena”, dijo. “Es otro intento por frenar a Morena, una campaña sistemática que se ha convertido en persecución política”, aseguró.

Mario Delgado, presidente del partido, expresó que “están actuando como una banda de asaltantes encabezada por Ciro Murayama, porque lo que hacen es cambiar las reglas una vez que ya ejercimos los recursos”, ya que “la nueva persecución política la han disfrazado de fiscalización”.

“Quieren ponernos multas exorbitantes, las inventan todos los días”, afirmó en un video publicado en la página de Facebook de Moreno. “Este proceso discrecional de multas está ahí, muy vigente, en el INE”.

Al igual que Morena, el PRI buscará impugnar la multa de más de 54 millones de pesos que le ha impuesto el INE, según declaró Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados. Como el partido guinda, el Revolucionario Institucional también barajea sus opciones.

“Nosotros la vamos a recurrir y después tendremos una opinión. Eso es lo que bueno de que haya dos instancias o tres instancias para atender los problemas legales”, aseguró.

Ayer, Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, detalló que el 65 por ciento de las infracciones a Morena corresponden a egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista, registro extemporáneo de operaciones, recursos no designados para actividades específicas y egresos no reportados.

#BoletínINE 📝 | Sanciona INE a #PartidosPolíticos nacionales y locales por irregularidades en informes de ingresos y gastos del ejercicio 2021. https://t.co/xKs05YVUhA pic.twitter.com/Y5vy0z8loH — @INEMexico (@INEMexico) November 30, 2022

Según el INE, entre las infracciones cometidas por Morena destacan la omisión de reportar gastos de propaganda en la vía pública por concepto de bardas, carteleras, espectaculares en pantallas digitales, mantas, lonas, y vinilonas medios de transporte público, por lo que la Comisión de Fiscalización calificó esta falta como grave ordinaria, imponiendo así una multa por 10 millones 877 mil pesos.

Asimismo, el partido Morena también fue multado por destinar recursos a servicios de transporte, arrendamiento de inmueble, asesoría y capacitación, arrendamiento de vehículos, renta de carpa y sillas, eventos y alimentos, así como compra de material de papelería y gel antibacterial, sin fines partidistas. “Por estos hechos, ocurridos en el estado de Aguascalientes, se le impuso una multa de un millón 57 mil 164 pesos, correspondiente a la totalidad del gasto destinado para estos servicios”.

Sobre las multas de Morena, el consejero Ciro Murayama expuso consideró que los partidos han ido corrigiendo las omisiones con el actual modelo de fiscalización, pero que el partido oficialista ha ido aumentando sus irregularidades, y argumentó que Morena tuvo reportes extemporáneos por 2 mil 200 millones de pesos en 2018, pero que en 2021 la cantidad aumentó a 9 mil 925 millones de pesos.

“Es una conducta que está comprometiendo la fiscalización, porque al retrasar la rendición de cuentas en los plazos que la ley les obliga está dificultando la operación de fiscalización de esta autoridad”, subrayó el consejero Murayama.