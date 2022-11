Morena y AMLO no lograrán cambios profundos a INE y TEPJF. Pero sacudirán a oposición

-Con información de Dulce Olvera

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– La Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador llega al pleno de la Cámara de Diputados. El dictamen se endureció en los últimos días al plantear la renovación total tanto de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Lo cierto es que Morena no tiene los votos —las dos terceras partes de los legisladores— para sacarla del Congreso por lo que, como sucedió con la Reforma Eléctrica, el camino será trazado a través de cambios a leyes secundarias para reducir los costos del actual sistema.

La propuesta de reforma ha sido empleada por la oposición para articular su discurso y para movilizar a decenas de miles de personas en la Ciudad de México y el resto del país bajo la narrativa de “defender” al INE. Incluso sacó a las calles a expresidentes y dirigentes partidistas que denunciaron el intento del Presidente por “desaparecer” al órgano electoral. No obstante, la prensa reseñó cómo parte de los asistentes desconocía el contenido y los tiempos legislativos de la propuesta, o el hecho de que el oficialismo no cuenta siquiera con los votos para aprobarla: sólo tiene junto a sus aliados 276 y para una reforma a la Constitución se requieren 334 votos de los 500 legisladores que integran la Cámara, es decir, las dos terceras partes.

Al igual que la narrativa empleada por la oposición, el Presidente López Obrador ha hecho lo propio para enfatizar esos cambios a los que —ha dicho— se resiste la oposición:

“Ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que no quieren? Lo voy a volver a repetir: que se reduzca el presupuesto. ¿Qué es lo que no quieren? Que en vez de 500 diputados haya 300, para que no existan los llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de manera directa por el pueblo, no lo aceptan. ¿Qué es lo que no aceptan? El que a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que no aceptan? Que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre. Entonces, eso no lo aceptan”, dijo el pasado 24 de noviembre.