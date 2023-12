La OMM afirma que 2023 fue el año más cálido jamás registrado; advierte consecuencias

Por Jamey Keaten y Bassam Hatoum

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 30 de noviembre (AP).— Casi con certeza, 2023 fue el año más caluroso jamás registrado, según dijo el jueves la agencia meteorológica de Naciones Unidas, que advirtió que la tendencia actual apunta a un incremento de inundaciones, incendios forestales, deshielo de glaciares y olas de calor en el futuro.

La Organización Meteorológica Mundial también alertó de que la temperatura media del año está unos 1.4 grados Celsius por encima de la era preindustrial, apenas una décima de grado por debajo del objetivo para final de siglo fijado en el Acuerdo de París de 2015.

El Secretario general de la OMM dijo que el inicio este año de El Niño, un fenómeno climático marcado por el calentamiento del Océano Pacífico, podría llevar la temperatura del próximo año por encima del objetivo de 1.5 grados establecido en París.

“Es prácticamente seguro que durante los próximos cuatro años alcanzaremos este 1.5, al menos de forma temporal”, dijo Petteri Taalas en una entrevista. “Y en la próxima década más o menos vamos a estar ahí de forma permanente”.

La OMM publicó sus hallazgos para el inicio el jueves de la conferencia climática anual de Naciones Unidas, que este año se celebra en la ciudad de Dubái, en el estado petrolero de Emiratos Árabes Unidos.

La agencia de la ONU dijo que el criterio para determinar si se incumple el objetivo del Acuerdo de París es si el incremento de 1.5 grados se mantiene durante 30 años, no en un solo año, pero otras personas dijeron que el mundo necesita más aclaraciones al respecto.

“Sin un acuerdo sobre qué cuenta realmente como superar los 1.5 grados Celsius, nos arriesgamos a que haya distracción y confusión precisamente en el momento en el que las acciones para evitar los peores efectos del cambio climático se vuelven aún más urgentes”, añadió.

