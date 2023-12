ENTREVISTA ¬ Enkoll y Demotecnia alertan: encuestadoras patito querrán manipular 2024

Heidi Osuna, directora de Enkoll y Rodrigo Galván De las Heras, director general De las Heras Demotecnia coincidieron que las encuestas afectan en la opinión pública y en la decisión de los electores, lo que puede provocar abstencionismo o mucha participación, por ende, recalcaron, los resultados de una elección podrían estar en riesgo si se comparte información falsa como la que difunden algunos medios de comunicación y casas encuestadoras.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- El papel que tendrán las encuestas en el proceso electoral del próximo año será de vital importancia, por ende, algunas “encuestadoras patito” tratarán de manipular sus resultados para generar una imagen favorable de alguno de los candidatos e inflar sus números, coincidieron Heidi Osuna, directora de Enkoll y Rodrigo Galván De las Heras, director general De las Heras Demotecnia.

En una entrevista conjunta en “Los Periodistas”, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, los especialistas cuyas casas encuestadoras colocan a Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la izquierda con un amplio margen de ventaja delante de Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual abanderada del Frente opositor, señalaron que la sociedad deberá estar atenta, primero, para no compartir información manipulada, y segundo, para no creer lo que dicen ciertos medios, comunicadores y casas encuestadoras.

“Yo creo que hay que distinguir dos tipos de encuestas porque ahora se le llama encuestas a todo y hay unas que lo que hacemos que somos serias, hacemos investigación y hay otras que lo que hacen es propaganda, que no te pueden explicar de dónde sacan ese número”, dijo Heidi Osuna.

La especialista mencionó que es necesario separar a las encuestadoras que hacen consulta en vivienda, que son miembros de la AMAI y que las respaldan los resultados de elecciones pasadas, como Enkoll, con respecto a las empresas que no cuentan con ningún tipo de respaldo, que no pueden explicar la metodología que emplean y que ocultan sus tazas de rechazo.

“El problema es que estas que no son encuestas, sino que son propaganda electoral el problema es que los medios la retoman, los medios serios de comunicación están retomando o están publicando encuestas serias en vivienda y por encuestadoras pues que ya tienen historia en elecciones y que aparte tienen una cara que da que da los resultados”.

Por su parte, Rodrigo de las Heras afirmó que al estar en juego la Presidencia de la República, las encuestas toman un papel relevante pues son las encargadas de informar a la población cuáles son las preferencias rumbo al proceso electoral, por ende, hay algunas que mienten con el propósito de beneficiar a un candidato o partido.

“Insisto se le dice, se le llama hoy encuesta a cualquier cosa. ¿Saben qué pasa? que hoy se están definiendo las elecciones, por quién no quieres que gane, más que por quién si quieres que gane, entonces hoy las encuestas toman un papel importante porque le están diciendo a los electores quién tiene probabilidad de ganarle al que no quieres, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? todo el 2018 se estuvieron peleando quién era el segundo lugar, Meade y Anaya para poder convencer de que era la segunda mejor opción y entonces se pagaron encuestas, yo creo que nunca en mi vida había visto tantas encuestas pagadas patito diciendo tantas mentiras como en la elección del 2018, una cosa de locos”.

El director de De las Heras Demotecnia reiteró que las encuestas afectan en la opinión pública y en la decisión de los electores, lo que puede provocar abstencionismo o mucha participación, por ende, dijo, existe un peligro latente que se comparta información falsa.

“Por supuesto que las encuestas afectan en la opinión pública y en la decisión de los electores, simplemente una elección nadie se levanta, se peina, se viste, averigua, hace una cola de una hora para ir a votar por alguien que ya sabe que va a perder, las encuestas sí provocan abstencionismo o provocan mucha participación, las encuestas sí mueven la aguja, por eso es el peligro de que a cualquier cosa le llamen encuestas, o sea, yo ya me cansé que me pongan en el mismo nombre y oficio que el pulpo Paul que Moni Vidente que Massive Caller y que Demotactica no nos podemos llamar todos iguales y todos se avientan a atinarle”.

De acuerdo con la encuesta más reciente de Enkoll, publicada el pasado 5 de diciembre, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la izquierda, concentró 49 por ciento de preferencia bruta en noviembre, un punto menos que la vez pasada, por lo que se mantiene estable en la medición.

Mientras que Xóchitl Gálvez Ruiz, la virtual abanderada de la oposición, tiene 23 por ciento; es decir, presentó una caída de cuatro puntos respecto al dato de octubre.

En tanto, Samuel García Sepúlveda, exaspirante de Movimiento Ciudadano (MC), se quedó con 17 por ciento, lo que se traduce en una alza de dos puntos frente al mes pasado.

En tanto, la encuesta realizada por De las Heras a nivel nacional entre el 10 y el 13 de noviembre, reveló que la ventaja que mantiene Claudia Sheinbaum es aún más grande y definitiva sobre Xóchitl Gálvez. La exjefa de Gobierno capitalina capta el 66 por ciento de las preferencias, con Gálvez con un 14 por ciento, es decir, 52 puntos porcentuales de diferencia.

En el índice de reconocimiento público, Sheinbaum tiene un 71 por ciento, por un 51 por ciento de Gálvez: esa es quizá su mejor opción para mejorar sus números y reducir la brecha con la morenista, ya que la mitad de la gente no la conoce, según este ejercicio demotécnico. pero aún así, entre los que la conocen, tiene la mayoría de opiniones negativas (50 por ciento).

Tanto Heidi Osuna como Rodrigo de las Heras coincidieron en que si se mantienen una amplia diferencia a favor de Claudia Shienbaum los ataques y descalificaciones en contra de las encuestadoras que le dan la ventaja se incrementarán conforme avancen los meses y se acerque la fecha de los comicios.

“Van a empezar a ver cómo los números que estemos publicando Heidi, De las Heras, Buendía, las encuestadoras que estamos poniendo estas distancias nos vamos a ir así muy probablemente todo el próximo año y no me lo van a creer cuantas se van a empezar a parecer, sobre todo en esos periódicos que su agenda es completamente anti López Obrador que tienen sus propias encuestas, todas las encuestas van empatadas, empatadas, empatadas con Morena y el último día se abren y salen a decir tuvimos un error estadístico muy bajito. Que yo sepa las encuestas serias en vivienda nunca han fallado el ganador”, dijo Rodrigo de las Heras.

La directora de Enkoll indicó que contrario a lo que afirman sus detractores, que existe una tendencia a favor de esta casa encuestadora hacia la candidata de la izquierda, la realidad es que esta compañía ha trabajado con los gobiernos anteriores y todos los partidos políticos.

“Hablo en el caso de Enkoll, nosotros tenemos contratos con todos, hemos trabajado prácticamente pues en todos los gobiernos, hemos trabajado en los gobiernos del PAN, hemos trabajado en gobiernos del PRI, hemos trabajado en gobiernos de Morena”.

Finalmente, ambos especialistas coincidieron en que a pesar de que la diferencia entre las dos principales aspirantes es bastante amplia, esta podría acortarse una vez que comiencen oficialmente las campañas por diversos factores.

“Yo creo que pueden alterarse mucho, pueden cambiarse significativamente obviamente cuando la distancia es tan amplia, pues es más difícil pero todo es posible y todo es posible porque pues no he empezado la campaña, ahorita están en precampaña, que ya estamos midiendo esto y por eso vemos que no se mueve nada porque realmente no ha pasado gran cosa hemos visto apenas que empezaron los spots, las candidatas no pueden dar propuestas porque están en precampaña, no tenemos todavía candidato de Movimiento Ciudadano, no sabemos si va a haber candidato o candidata independiente, entonces por supuesto que las preferencias pueden cambiar porque las encuestas son una fotografía del momento en el que se levanta”, dijo Heidi Osuna.

Por su parte Rodrigo de las Heras reiteró que tendría que ocurrir algún suceso “muy grande” para que se invirtieran las tendencias que existen en este momento.

“Seguro va a cambiar, no sabemos cómo, pero seguro va a cambiar, es difícil que una foto se mantenga igual tanto tiempo decía Newton que cuando un cuerpo lleva una fuerza necesita de otro con mayor fuerza para cambiar esa trayectoria. Con estas ventajas que estamos viendo tendría que pasar algo muy grande para que el ganador cambiara. Recordarán ustedes la elección en España, con los atentados de Atocha, cosas que en una semana cambiaron completamente la elección toquemos madera y esperemos que aquí no pase ninguna tragedia ni nada, que no tenga que ver con los aspirantes, sin embargo, por lo que estoy viendo por lo que estamos midiendo y el tiempo que llevamos viviendo, me parece que si los ingredientes del pastel son los que estamos viendo no creo que vaya a cambiar el sabor”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado