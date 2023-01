Senadores del PRI suspenden plenaria por llegada sorpresa de “Alito”; no era invitado

La salida del reciento por parte de Osorio Chong recuerda las tensiones entre él y “Alito”, a quien ha demando renunciar al PRI por su conducción en el partido, por su postura en la reforma que militarizó al país, además de que ha advertido que Moreno pretende perpetuarse en la dirigencia del partido.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).– La X reunión plenaria de los senadores del Partido de la Revolución Institucional (PRI) se vio suspendida una vez que el líder nacional del partido, Alejandro Moreno, llegó al evento pese a no estar invitado.

El más conocido como “Alito” Moreno asistió al evento acompañado del Senador Manuel Añorve y al entrar a la sala de la reunión procedió a saludar a cada uno de los presentes. Sin embargo, el coordinador de la bancada priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, así como la Senadora Claudia Ruiz Massieu abandonaran la reunión que se realizaba en la sede legislativa.

Según el programa del PRI, sólo estaba invitada la precandidata al Gobierno mexiquense, Alejandra del Moral, pero Moreno llegó cuando la plenaria, encabezada por Osorio Chong, ya había iniciado.

Pues de suspendió la plenaria del @SenadoPRI , porque llegó @alitomorenoc , quien NO estaba invitado oficialmente. Me informan que fue @manuelanorve con lo llevó y se reventó la plenaria, pic.twitter.com/ZrIzlnpjRL — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) January 31, 2023

“¿Todo bien?”, preguntó “Alito” a uno de los senadores.

La salida del reciento por parte de Osorio Chong recuerda las tensiones entre él y “Alito”, a quien ha demando renunciar al PRI por su conducción en el partido, por su postura en la reforma que militarizó al país, además de que ha advertido que Moreno pretende perpetuarse en la dirigencia del partido.

La X Reunión Plenaria el PRI tenía como objetivo definir temas prioritarios y estrategias legislativas de cara al periodo de sesiones que inicia este 1 de febrero.

Las y los integrantes del grupo parlamentario del PRI en el @senadomexicano iniciamos los trabajos de nuestra décima reunión plenaria. Por ti. Por tu familia. Por tu futuro. #TuSenadoEnAcción pic.twitter.com/MiViIutLS1 — Senado PRI (@SenadoPRI) January 31, 2023

Pese a que el Senador Mario Zamora Gastélum dijo a El Universal que “no se reventó la plenaria” y que sólo había sido un tema de agenda, Miguel Ángel Osorio Chong confirmó en conferencia de prensa que sí canceló la plenaria por la llegada de Moreno.

El legislador aseguró que canceló el evento de los senadores del PRI para no ponerlos en medio de la polémica entre ambos y que había acuerdos previos entre ellos para que Alejandro Moreno no llegara al evento.

“Si se quedaron tres, cinco o más personas yo les respeto, por eso me salí y por eso la suspendí, porque ellos no pueden estar en medio de esta polémica, imagínese si de por si tenemos tantos problemas en el Senado yo no me voy a prestar a dividir a mi grupo, yo busco la cohesión“, aseguró.

El senador @osoriochong da conferencia de prensa y confirma que se cancela la Plenaria de Senadores del PRI, asegura que @alitomorenoc faltó a un acuerdo que habían hecho que no se presentaría hasta después de las 6:00 pic.twitter.com/I1Zn2w4WYr — Laura Brugés (@LauraBruges) January 31, 2023

Osorio Chong acusó que Alejandro Moreno viola continuamente su palabra con sus acciones, pues su único interés es ver por temas personales y no por los de su bancada.

“Quien viola el acuerdo es quien me manda a decir que estaría a determinada hora y me refiero a ‘Alito’, es el que viola cotidianamente su palabra con sus acciones y demuestra quién es y que solo tiene el único interés de ver sus temas, sus circunstancias y no las del partido”, dijo en conferencia de prensa tras cancelar la plenaria.

Asimismo, el líder de los senadores priistas reprochó que Alejandro Moreno se presentó a la plenaria de manera “abrupta” y lamentó que sus compañeros de partido tengan que vivir este tipo de situaciones.

#ÚltimaHora 🔴 A la plenaria de senadores del PRI llegó el líder nacional del partido, Alejandro Moreno, lo que provocó que el coordinador, Miguel Ángel Osorio Chong y la senadora Claudia Ruiz Massieu, abandonaran la reunión. pic.twitter.com/2UddRSYnQH — Adela Micha (@Adela_Micha) January 31, 2023

Chong explicó a los medios que entre ambos se acordó que Moreno podía llegar al Senado ya que se hubiera terminado la plenaria, aproximadamente a las 18:00 horas, y no de la manera, hora y forma que hizo.

“Los que quisieran reunirse con él lo podían hacer a las seis de la tarde, fuera de nuestra plenaria, quiero dejarlo muy claro Alejandro Moreno no estaba invitado a nuestra plenaria”, recalcó el Osorio Chong.