VIDEO: Nirvana Hank muestra a jirafa en su casa; #SalvemosABenito exige atender caso

El rechazo, el enojo, los cuestionamientos y las críticas se apoderaron de inmediato de todas las redes sociales, ya que las y los usuarios comenzaron a expresar sus opiniones sobre lo que acababan de ver.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Nirvana Hank Amaya, hija del empresario y político mexicano Jorge Hank Rhon, generó una ola de indignación en redes sociales, luego de mostrar que tiene una jirafa “en el patio de su casa” y “una isla de changuitos”.

“Soy Nirvana Hank. Claro que no tengo jirafas en el patio de mi casa“, dijo en un video que compartió a través de sus cuentas de redes. Posteriormente, la joven de 23 años de edad camina hacia un espacio pequeño, con un enrejado en color gris, en el que se encuentra una jirafa.

En el material, hace una recopilación de las excentricidades que hay en su familia, esto con la finalidad de sumarse a una tendencia viral en redes sociales, la cual consiste en que las personas mencionen cosas que no hacen, no les gustan o no tienen; pero después enseñen que en realidad es todo lo contrario.

📍Soy nirvana Hank y te cuento como mi mi familia esta llena de feminicidas, asesinos y narcotraficantes 👇👇 pic.twitter.com/myOLzqqDKJ — César KMP (@C354R23) January 31, 2024

De este modo, Hank Amaya elaboró su propio clip. Ahí no sólo incluyó a la jirafa que habita en una parte de su casa, sino también a lo que ella llamó “una isla de changuitos”.

“Soy Nirvana Hank. Claro que no tenemos una isla de changuitos”, comentó frente a la cámara. Sin embargo, en la imagen que sigue se aprecia una especie de fuente que alberga en el centro una estructura, rodeada por palmeras, con uno de esos animales en el techo.

Esta polémica surge después de que la lucha de activistas, ambientalistas, ciudadanas y ciudadanos rindiera frutos en el caso de Benito, la jirafa macho que vivió durante los últimos nueve meses en condiciones adversas en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, para que pudiera estar en un mejor lugar.

La recompensa para la movilización llegó el pasado domingo 21 de febrero, fecha en que comenzó el traslado del ejemplar en una caja que lo llevó por tierra hasta su nuevo hogar: el Africam Safari de Puebla.

La jirafa de entre tres y cuatro años de edad arribó al parque de conservación la madrugada del 23 de enero. Tres días después salió de su cuarentena para explorar el sitio que resguarda más especies. Al otro día, el sábado 27 de enero, logró integrarse a su nueva familia: una manada conformada por cuatro hembras y tres machos.

El mamífero tendrá una mejor calidad de vida gracias al trabajo que emprendieron activistas, ciudadanas y ciudadanos desde el año pasado, cuando denunciaron las condiciones precarias en las que se encontraba la jirafa, las cuales estuvieron documentando a diario bajo la consigna “Salvemos a Benito”, que más tarde se convirtió en un gran colectivo.

En este contexto se viralizó el caso de la jirafa que tiene Nirvana Hank en su casa, por lo que escaló hasta la campaña #SalvemosABenito, la cual pidió la ayuda de la gente para difundir la situación y también exigió a las autoridades atender el tema.

“En Tijuana también, por ser frontera al igual que Cd Juárez, aplica el convenio de asunción entre @SEMARNAT_mx y Baja California. Es decir, @Mary_Luisa_AG, @SEMARNAT_mx, le permite a @MarinadelPilar, @BCGobierno, darse sus propios permisos de fauna silvestre en ciudades de la franja fronteriza. Por eso no extraña para nada el video viral donde la familia Hank presume una jirafa en el patio de su casa. Terrible”, escribió el movimiento.

Nos ayudan a difundir 🙏

En Tijuana también, por ser frontera al igual que Cd Juárez, aplica el convenio de asuncion entre @SEMARNAT_mx y Baja California. Es decir @Mary_Luisa_AG @SEMARNAT_mx le permite a @MarinadelPilar @BCGobierno darse sus propios permisos de fauna silvestre… pic.twitter.com/U7rvg2gCNp — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) January 30, 2024

En su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter, preguntó si este otro caso no merece la atención de María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California.

“¿No merece esto su atención @Mary_Luisa_AG y @MarinadelPilar? @SEMARNAT_mx Otra más de esta dependencia rancia @PROFEPA_Mx @blancamendozav”, se lee en otra publicación que hizo el colectivo.