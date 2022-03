Víctor Fuentes es acusado de ladrón y acosador. Fox, Calderón y Peña lo solaparon

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– Víctor Fuentes del Villar —enfermo y con menos poder que en sexenios anteriores— busca dejar un sucesor “a modo” que continúe las prácticas de corrupción dentro del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), denuncian empleados y empleadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en los últimos meses han sido víctimas de persecución, hostigamiento y acoso laboral y sexual por parte del líder sindical y de miembros de la directiva del gremio.

Fuentes del Villar, de 86 años, representa desde el 2005 a 69 mil 309 trabajadores afiliados al SUTERM, pese a cargar con denuncias por desvíos de cuotas y escándalos de acoso sexual y lujosas propiedades.

El líder de los electricistas ha sobrevivido a los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), a quienes sirvió a cambio de mantener el poder de su gremio y sus recursos millonarios.

Si bien la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia pondría fin al “charrismo sindical” en México, trabajadores y expertos aseguran que “Don Víctor”, como le gusta que le llamen, sigue manteniendo prácticas de corrupción dentro del SUTERM.

La académica de la UNAM destaca que Fuentes del Villar “ha hecho uso indebido de recursos de los jubilados del SUTERM, hay tráfico de plazas, acoso sexual, incluso hay denuncias en su contra. Es muy sabido cómo maltrata a los trabajadores, casi casi es un requisito para entrar a CFE el pasar por filtros de humillaciones por parte de la dirigencia sindical”.

SinEmbargo buscó a Víctor Fuentes del Villar para obtener una postura sobre las denuncias de trabajadores, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

LA PERSECUCIÓN SINDICAL

“Estamos siendo perseguidos políticamente por Victor Fuentes del Villar, su intención es bajar a mi padre de la contienda por la Secretaría General para la siguiente elección”, denunció Víctor Manuel Carreto, Secretario del Trabajo en la sección 92 del SUTERM. “De una forma burda y grosera está impulsando a su sobrino, quien no tiene carrera, ni presencia ni legitimidad para ser su sucesor”.

De acuerdo con Carreto, la persecución contra su padre, él y otros líderes del sindicato contrarios a Fuentes comenzó hace cuatro años y consistió en irles quitando centros de trabajo para hacer que la sección 92 se hiciera cada vez más pequeña.

El proceso para reducir el control de la sección 92 del SUTERM fue agresivo, según las denuncias de electricistas.

“Tuvieron que hacer tres asambleas y en la última dejaron a la gente que no quería separarse fuera del local donde fue la asamblea, permitieron el voto sólo a la gente que estaba del lado de ellos”, mencionó Carreto al denunciar que el nuevo comité se dio a la tarea de vender plazas, permisos y hasta las vacaciones.

A la sección 92, una de las más representativas del SUTERM, se le quitó la planta geotermoeléctrica de humeros, que está en Chignautla, Puebla, para dársela a uno de sus cercanos, Víctor Manuel García Trujeque. La siguiente ofensiva fue tomar el control de las delegaciones de Pachuca y Tulancingo utilizando la misma estrategia: presionar a los agremiados.

ACOSO CONTRA MUJERES

El acoso contra las mujeres que laboran dentro del SUTERM es una práctica generalizada permitida desde la sección más pequeñas hasta la directiva, según las denuncias que se han hecho públicas en redes sociales y medios.

Uno de los casos más relevantes es el de Wendy Blanca Herrera Romero, exdirectora jurídica a nivel nacional del sindicato que sufrió amenazas de muerte tras haber denunciado acoso sexual.

Por estos hechos, Wendy y Diana Alejandra Herrera Romero presentaron una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con número de expediente 1105/2019.

Ambas eran trabajadoras del SUTERM y colaboradoras directas de miembros del Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo el Secretario General Víctor Fuentes de Villar.

En el caso de Wendy, durante la relación de trabajo refiere que fue objeto de violencia laboral y sexual, refiriendo las siguientes situaciones según costa en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo:

Wendy Herrera Romero denuncia que tanto el Secretario General Víctor Fuentes del Villar, como el Secretario del Interior Víctor García Trujeque, “ven a las mujeres como meros objetos sexuales, para ellos todas las mujeres son una putas y vales depende del cuerpo que tengas”.

En el primer congreso nacional extraordinario en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el martes 11 de noviembre de 2014, después del evento se acercó a Wendy, Javier Maldonado, Delegado Regional del Valle de México Norte, quien la tomó del brazo y la subió a una Suburban; la llevaron al hotel Quinta Real donde se hospedaba el Secretario General del SUTERM Víctor Fuentes, quien se encontraba en la suite presidencial e intentó abusar de ella.

“Tomó una copa y luego me intentó besar y casi me arrancó el vestido, quería llevarme a su recamara y le dije que no, él quería que pasara la noche con él, pero le dije que no, que se fuera a dormir”, relató Wendy. Los únicos testigos de lo anterior fueron Mario Ernesto González, quien se molestó con ella diciéndole que “lo había hecho quedar mal con su jefe”; la otra persona que se encontraba ahí fue Javier Maldonado, ambos miembros del Comité Nacional del SUTERM.