Slim, Larrea y Salinas crean en un tris millones que nunca verá la mayoría en México

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– Un segundo basta para que tres de los hombres más ricos de México obtengan miles de pesos, que a un ciudadano promedio le tomarían semanas. En este tiempo Carlos Slim gana 2 mil 421.10 pesos; German Larrea, 10 mil 183.79 pesos, y Ricardo Salinas Pliego, 518.36 pesos, revela una herramienta creada por el Centro de Estudios Aplicados.

Tomando como referencia el 2020, año en que la economía mexicana sufrió grandes consecuencias por la pandemia de COVID-19 y donde 9.8 millones de personas se añadieron a las filas de la pobreza por ingresos, el Centro de Estudios Aplicados analizó cuánto ganaron por segundo los más ricos de México.

El objetivo de esta herramienta no sólo es evidenciar la desigualdad en México, también exigir que las autoridades, tanto del poder Ejecutivo y Legislativo, hagan sistemas fiscales más justos, donde los millonarios paguen impuestos por su riqueza, una de las exigencias a nivel mundial que incluso un grupo llamado Patriotic Millionaires puso sobre la mesa en el reciente Foro Económico Mundial de Davos.

Es a través de la herramienta “¿Cuánto ganan los mexicanos más ricos por segundo?”, que cualquier ciudadano puede saber cuántos años de trabajo les llevaría para alcanzar la riqueza de millonarios como Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas) y Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México).

Millionaires Marlene Engelhorn and Phil White in Davos, demanding that the rich get taxed. Time to wake up Davos. #TaxTheRich pic.twitter.com/hbCCvlCgMo

— Patriotic Millionaires UK (@PatMillsUK) May 22, 2022