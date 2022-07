UFC: Brandon Moreno derrota a Kara-France y es nuevo campeón interino de peso mosca

Por Uriel Parrilla

Ciudad de México, 31 de julio (AS México).- Durante los dos primeros asaltos de la pelea, Brandon Moreno tomó las riendas. Para el tercer asalto, Kai Kara–France hizo presencia en el octágono y metió al mexicano en problemas, incluso provocándole un corte en la mejilla.

Cuando parecía que la balanza se inclinaba en favor del neozelandés, Moreno propinó una patada en el abdomen de Kara-France que lo mandó a la lona. Con el rival tendido, el peleador de 28 años descargó sus puños y con 26 segundos restantes en el tercer asalto, el réferi detuvo el combate.

Brandon Moreno's finish of Kai Kara-France is just the fourth in @UFC championship history to stem from a body strike. 💥

It joins previous finishes by Demetrious Johnson, Ronda Rousey, and Georges St-Pierre.

— UFC News (@UFCNews) July 31, 2022