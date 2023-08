Tribunal revoca amparo a Cabeza de Vaca; sigue vigente orden de aprehensión: FGR

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, bajo la ponencia del Magistrado Mauricio Fernández De la Mora, revocara el amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca exgobernador de Tamaulipas, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con esta nueva sentencia, se ordena reponer el juicio de amparo, por lo que mientras se reanuda el proceso seguirá vigente la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas. Hasta el momento no se tiene certeza de su paradero.

El amparo había sido concedido a finales de febrero por Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas, con el efecto de que se anulara la orden de aprehensión librada el pasado 4 de octubre por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

García Cabeza de Vaca reaccionó a la resolución del Tribunal y aseguró que la Ley le dará la razón.

“No contentos con su burda persecución política, mienten nuevamente. La resolución emitida SOLAMENTE privilegia que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. La Fiscalía formuló agravios en dos ocasiones y ambos fueron insuficientes; ahora tendrá una tercera oportunidad distinto de lo que a los justiciables otorgan. El tiempo y la ley me han dado una y otra vez la razón. Y ésta, no será la excepción. A diferencia de la Fiscalia nosotros respetamos el sentir y las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Mi me doblo ni me vendo”, escribió en la red social X, antes Twitter.