Activistas ecologistas rocían pintura sobre edificios gubernamentales en Londres

Madrid, 31 Oct. (EUROPA PRESS).- Al menos seis personas han sido detenidas en el centro de Londres por rociar con pintura varios edificios de instituciones oficiales para reclamar al Gobierno que frene la exploración de petróleo y gas, en una campaña promovida por la campaña que ya atentó contra “Los Girasoles” de Vicent Van Gogh.

Los activistas de Just Stop Oil han actuado contra la sede de Ministerio del Interior, del MI5, del Banco de Inglaterra y del conglomerado de medios News Corp. Representan “los cuatro pilares que apoyan y mantienen el poder de la economía de combustibles fósiles”, a juicio de los promotores de la protesta.

🧯 At 8:30am today, 6 Just Stop Oil supporters sprayed orange paint from fire extinguishers onto the Home Office, the MI5 building, the Bank of England and the headquarters of News Corp at London Bridge.

