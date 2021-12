Saúl “Canelo” Álvarez se despide del 2021 y revela cuál fue la pelea que más disfrutó

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 31 de diciembre (LaOpinión).- El 2021 fue un año repleto de éxitos para Saúl “Canelo” Álvarez. El púgil mexicano demostró su valía y dejó la bandera de México en alto. El tapatío fue reconocido con múltiples premios por lo hecho durante el año y reveló cuál fue la pelea más significativa en los últimos 365 días en el que Billy Joe Saunders se llevó los honores.

Canelo enfrentó a Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. En sus tres combates el mexicano se llevó la victoria. Sin embargo reconoció que su pelea contra el británico en el AT&T Stadium, Arlington, Texas fue un triunfo especial. Saunders salió del combate directo al hospital, con una fractura en su rostro.

“CANELO” CONTENTO POR SUS GALARDONES

Saúl Álvarez fue seleccionado como el mejor boxeador de 2021, rótulo que ha recibido por parte de muchos medios, organizaciones y revistas ligadas al deporte. Incluso es tildado de ser el mejor atleta del año. Ante los múltiples elogios, el mexicano se mostró complacido.

P4P king, #boxing's biggest star and undisputed super middleweight champion @Canelo was the easy pick as @ringmagazine 2021 Fighter of the Year, winning it for the 2nd time. I talked to Canelo about his historic year and wrote the story: https://t.co/6X2v9pleHg @CANELOTEAM

