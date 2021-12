“El Canelo” Álvarez es reconocido como el “Peleador del Año 2021” por The Ring

El pugilista mexicano, “El Canelo” Álvarez fue nombrado Peleador del Año 2021 por la revista The Ring debido a los grandes logros que consiguió durante el año. Es la segunda ocasión que es nominado bajo la misma categoría, siendo en el 2019 la primera ocasión.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Saúl “El Canelo” Álvarez es nombrado el Peleador del Año 2021 por la revista The Ring, debido a sus grandes logros durante el año y el triunfo en la pelea contra Caleb Plant el pasado mes de noviembre.

