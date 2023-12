Venezuela mantendrá despliegue hasta que buque militar británico se aleje de Guyana

Las tensiones entre ambos países se han intensificado y continúa la disputa por Esequibo, región de Guyana que es rica en petróleo y minerales.

Por Megan Janetsky

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Venezuela informó ayer sábado que mantendrá el despliegue de cerca de seis mil soldados hasta que un buque militar británico enviado a la vecina Guyana abandone las aguas frente a la costa de las dos naciones sudamericanas.

En un video publicado en X, antes Twitter, el Ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aparece rodeado de oficiales militares frente a un mapa marcado de Venezuela y Guyana, una antigua colonia británica. Padrino dijo que las fuerzas están “resguardando nuestra soberanía nacional”.

“Revisando todo, todos los planes de ejecución, todo el despliegue de la fuerza, no solamente al oriente del país, sino en todo el espacio geográfico”, señaló. “Allá en la fachada atlántica también, allí vamos a estar hasta que ese buque británico imperialista salga de las aguas en litigio entre Venezuela y Guyana”. El Ministerio de Defensa confirmó a The Associated Press que el video se grabó en una base militar de la capital Caracas.

¡Desde el Puesto General de Comando del CEOFANB supervisando a la Fuerza de Tarea Sifontes! La #FANB continuará desplegada y alerta hasta que el buque británico salga de las aguas en litigio ¡VENCEREMOS! pic.twitter.com/yvoCpzCXQa — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) December 30, 2023

El video se dio a conocer luego de varias semanas de tensiones entre los dos países por el renovado reclamo de Venezuela sobre una región de Guyana conocida como Esequibo, una extensión de tierra escasamente poblada y de tamaño aproximado al de Florida que es rica en petróleo y minerales. Las explotaciones generan unos mil millones de dólares al año para el país de casi 800 mil habitantes, cuya economía creció en casi un 60 por ciento durante el primer semestre de este año.

Venezuela sostiene desde hace tiempo que perdió el territorio con engaños, cuando los europeos y Estados Unidos fijaron la frontera. Guyana, que controla la zona desde hace décadas, afirma que el acuerdo original era jurídicamente vinculante y que el litigio debe dirimirse en la Corte Internacional de Justicia de Holanda.

La centenaria disputa se reavivó recientemente con el descubrimiento de petróleo en Guyana, y se ha intensificado desde que Venezuela informó que sus ciudadanos votaron en referéndum el 3 de diciembre para reclamar a Esequibo, que conforma dos terceras partes de su vecino.

Los críticos del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirman que el mandatario socialista utiliza las tensiones para distraer la atención de la agitación interna y avivar el nacionalismo de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Los mandatarios de Guyana y Venezuela prometieron hace algunas semanas, durante una tensa reunión, que ninguna de las partes utilizaría amenazas o la fuerza contra la otra, pero no llegaron a un acuerdo sobre cómo abordar la acalorada disputa.

Las tensiones alcanzaron un nuevo punto álgido el pasado viernes con la llegada a Guyana del patrullero HMS Trent de la armada británica, el cual, según las autoridades, participaba en una operación de lucha contra el contrabando de drogas en el Caribe, cerca de la costa de Guyana.

Utilizado recientemente para interceptar a piratas y narcotraficantes frente a las costas africanas, el buque está equipado con cañones y una plataforma de aterrizaje para helicópteros y aviones no tripulados, y puede transportar a unos 50 infantes de marina.

Maduro dijo que el despliegue del buque viola el inestable acuerdo entre Venezuela y Guyana, y calificó su presencia como una amenaza para su país. En respuesta, Maduro ordenó a las fuerzas militares de Venezuela, incluidas las fuerzas aéreas y navales, que realizaran ejercicios cerca de la zona en disputa.

“Creemos en la diplomacia, en el diálogo, en la paz, pero nadie debe amenazar a Venezuela”, dijo Maduro. “Esta amenaza es inaceptable para cualquier país soberano de América Latina”.

El Gobierno de Guyana rechazó los señalamientos de Maduro, y sus funcionarios dijeron que la visita era una actividad planeada con el fin de mejorar las capacidades de defensa de la nación, y que la presencia del buque continuaría según lo programado.

He ordenado la activación de la "Acción Conjunta Militar General Domingo Sifontes" de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe oriental de Venezuela y la Fachada Atlántica, como respuesta a la amenaza y provocación de parte del Reino Unido contra la Paz y la… pic.twitter.com/s8NuPNouUR — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 28, 2023

Durante los diálogos realizados a principios de diciembre, el Presidente guyanés, Irfaan Ali, declaró que su nación se reservaba el derecho a colaborar con sus socios para garantizar la defensa de su país. Guyana cuenta con un ejército de sólo tres mil soldados, 200 marinos y cuatro pequeñas embarcaciones de patrullaje conocidas como Barracudas, mientras que Venezuela tiene unos 235 mil militares activos en su ejército, fuerza aérea, armada y guardia nacional.

“Nada de lo que hacemos o hemos hecho amenaza a Venezuela”, declaró el Vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, a la prensa en Georgetown, la capital del país.