Venezuela y Guyana aceptan encuentro para abordar disputa territorial por el Esequibo

CARACAS (AP) — El Gobierno venezolano anunció el sábado que aceptó sentarse con su par de Guyana para abordar la disputa territorial por el Esequibo, luego de una propuesta surgida en conversaciones telefónicas efectuadas por líderes regionales. Guyana aceptó la cita, pero aclaró que su frontera no está en discusión.

En esas conversaciones, Venezuela “recibió la propuesta de realizar una reunión de alto nivel con la República Cooperativa de Guayana”, la cual asumió con “beneplácito” para “mantener América Latina y el Caribe como una zona de paz, sin interferencia de actores externos”, indicó el comunicado.

La cita será el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas, de acuerdo con una carta difundida el sábado y suscrita por Gonsalves dirigida a los presidentes de ambos países.

Ali puntualizó que el tema se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas, cuya resolución “será plenamente respetada por Guyana”.

“El caso ante la CIJ no será un tema para discusiones bilaterales”, lo cual ha sido explícitamente aclarado, reiteró.

El Gobierno de Maduro también ratificó temprano su posición sobre “los incuestionables derechos soberanos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba”.

El encuentro no frena el proceso en la Corte Interamericana de Justicia de Naciones Unidas (CIJ), ante la cual Guyana demandó en 2018 el reconocimiento de un laudo arbitral de 1899 que determinó el dominio inglés sobre el territorio en disputa, cuando era aún colonia británica.

PRESS STATEMENT

President of Guyana, His Excellency Mohamed Irfaan Ali, was contacted by leaders representing CELAC, Brazil and several bilateral partners, encouraging dialogue with the President of the Bolivarian Republic of Venezuela. Last evening, in the emergency meeting of… pic.twitter.com/OATCThKrGA

— President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) December 9, 2023