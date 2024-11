Grupos criminales secuestran a migrantes para alimentar su maquinaria de violencia

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Los migrantes han estado históricamente expuestos a múltiples peligros en su paso por México. En los últimos años, este tránsito se ha complejizado, no sólo por el aumento y la diversidad de nacionalidades de las personas que recorren el territorio, sino porque ahora son secuestrados por el crimen organizado que los obliga a participar en el tráfico de drogas o la trata de personas.

Apenas el pasado 9 de noviembre, al menos 71 personas migrantes, entre ellas 19 menores de edad, que se encontraban retenidos en una vivienda en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fueron rescatados tras un operativo implementado, según informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

En junio, por ejemplo, también se dio a conocer que ocho personas migrantes, entre ellas una menor de edad, fueron rescatadas en medio de una balacera entre las autoridades y los presuntos secuestradores que habían privado de la libertad a las personas que fueron localizados en una casa ubicada en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

Otro ejemplo es el secuestro masivo de migrantes ecuatorianos –es un caso que cobró relevancia en México, luego de que la organización 1800 migrantes dio a conocer el 12 de abril pasado denunció que 95 migrantes ecuatorianos en Chiapas fueron secuestrados.

De acuerdo con su portavoz, William Murillo, las víctimas fueron retenidas en una casa de seguridad usada por redes de tráfico de personas y eran marcados con sellos en los brazos según el grupo al que “pertenecían”. Los captores exigieron rescates a las familias, enviando videos violentos como advertencia.

La organización señaló en ese momento que, además de los 95 ecuatorianos, había 10 personas más de otras nacionalidades, incluidos cubanos y haitianos. En ese mismo mes, cinco días después, la misma organización 1800 migrante denunció que en Ciudad Juárez, otros 25 migrantes más habrían sido secuestrados igualmente.

Un testimonio recopilado por el medio ecuatoriano Primicias expone cómo migrantes secuestrados en México pueden ser vendidos a los cárteles. Gonzalo, un ecuatoriano que viajaba hacia Estados Unidos, de acuerdo con el medio ecuatoriano, fue detenido por presuntos policías que lo entregaron al Cártel de Juárez, quienes luego los vendieron al Cártel de Sinaloa. El migrante, de acuerdo con su testimonio, fue retenido junto a otros y obligado a pedirle a su familia cuatro mil dolores a cambio de su liberación.

Las organizaciones civiles destacaron el incremento de tráfico y secuestro de migrantes; denuncia sustentada con datos de tres distintos informes. “El Informe Especial Sobre los Casos de Secuestros en contra de Migrantes» del 19 de junio de 2009, donde se documentaron 9,758 casos de tráfico y secuestros de personas migrantes.

Para febrero de 2011, el «Informe Especial Sobre Secuestros de Migrantes en México», de 22 de febrero de 2011, reportó 11,333 víctimas. Y, por último, el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020 reporta que “más de 70 mil personas han sido víctimas de tráfico y secuestro en México.

MIGRANTES VINCULADOS Y DETENIDOS TRAS DELITOS DE ALTO IMPACTO

Tras el ataque registrado el pasado 24 de octubre a elementos policiacos en Tecpan de Galeana, Guerrero, han sido detenidos en total 21 personas vinculadas al ataque, de las cuales 16 son personas extranjeras originarias de Guatemala y una más de El Salvador.

La detención de varios migrantes guatemaltecos vinculados en Guerrero ha reavivado el debate sobre la relación entre migración y crimen organizado.

Para el investigador Gerardo González, la visibilización o mayor notoriedad de migrantes detenidos en eventos delictivos o encontrados entre las víctimas de hechos violentos relacionados con el crimen organizado refleja el impacto del reclutamiento forzado, donde las organizaciones criminales aprovechan la necesidad económica y la indefensión de los migrantes para cooptarlos.

En Chiapas, uno de los puntos más críticos de tránsito migratorio, las organizaciones criminales controlan gran parte del territorio, especialmente en las zonas que van desde Tapachula hasta Oaxaca.

El investigador asegura que el modus operandi de los criminales es insidioso; los grupos de la delincuencia, de acuerdo con el investigador, operan principalmente durante la noche, cuando los migrantes intentan descansar o buscar refugio, para secuestrarlos y forzarlos a trabajar en actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o la extorsión.

“El crimen organizado inmediatamente los identifica: muchos están en la calle, muchos están en lugares donde la iglesia y la sociedad civil los puede proteger, pero la gran mayoría no, porque la gran mayoría lo que espera es una especie de salvoconducto o un papel que demuestre que el gobierno les ha prometido algo. Sin embargo, esto lleva muchas largas. A mí me tocó verlo en Tapachula, incluso la corrupción de los papeles. Incluso, en el camino los detienen y, aunque lleven un papel legal, la policía ministerial o municipal, con tal de corromper, rompe los papeles, etcétera. Es decir, lo que hay que señalar es que el tránsito de los migrantes en territorio mexicano se da en un contexto de vulnerabilidad altísima, ¿verdad? Porque pueden llevar salvoconductos o el permiso para llegar hasta la frontera norte, pero si se enfrentan a estas redes de corrupción (soldados, Guardia Nacional, migración corruptos), ya hasta ahí llegó su posible viaje. O, si pagan una cuota, el viaje va a llegar hasta donde les permita su propia economía”, abundó el académico.

Un informe sobre fraude y extorsión presentado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en marzo pasado revela que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usa a personas migrantes secuestradas para cometer estafas telefónicas y por Internet.

El especialista Gerardo González consideró que uno de los factores que puede estar generando el incremento de los secuestros de migrantes por parte del crimen organizado es el rezago de los migrantes en su ruta hacia el norte.

Según González Figueroa, las caravanas que cruzan México se están retrasando cada vez más frente a la falta de soluciones efectivas de transporte y a la escasez de albergues y refugios donde los migrantes puedan descansar de manera segura.

Uno de los aspectos que también pone en mayor vulnerabilidad a los migrantes es la falta de denuncia de los migrantes, ya sea por falta de confianza en las autoridades, por temor a represalias o por falta de conocimiento de la existencia del Mecanismo de apoyo Exterior, o por su misma condición de movilidad.

La organización Fundación Justicia destacó desde enero que “pese a la gran dimensión del problema, la Unidad de Investigación de Delitos Para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) sólo tiene registro de 38 denuncias por el delito de secuestro contra personas migrantes, entre 2016 y 2022, mientras que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación registró, entre enero y noviembre de 2023, 94 casos de secuestro, con base en estadísticas levantadas entre las personas migrantes que son detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM), lo que refleja el subregistro de casos y la falta de visibilización de una problemática endémica”.

Con la llegada de Trump al poder y sus nuevas políticas de deportación masiva, se prevé un aumento en las tensiones migratorias y un posible incremento del rezago de migrantes en el país.

“Un discurso beligerante no es para tomarlo a la ligera. Ya vimos lo que hizo Trump en su primer periodo, entonces no se espera, en ese escenario, partiendo de lo general, no esperamos cosas buenas. Pensamos que viene un incremento de la expulsión, un incremento de la criminalización y un incremento de una relación muy tortuosa entre México y Estados Unidos. Eso, en términos generales. Pero lo particular es seguir hablando en un mundo como el que estamos viviendo, en donde las personas no puedan moverse, más allá de la libertad de movilidad, sino de la seguridad de movernos. Lo que no estamos valorando es que, en la medida en que el crimen organizado controla territorios, atenta contra nuestra seguridad como ciudadanos. […] Si una gente de Colombia o de Venezuela pasa por nuestros territorios, lo ideal es que pase en cuestiones de libertad y seguridad. El país mismo, por derecho, por humanidad, debe proteger a estas personas, porque ya de por sí son vulnerables”, expresó.