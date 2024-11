Donald Trump anuncia a Bessent y Vought para cargos financieros en su administración

Por Fatima Hussein, Chris Rugaber, Josh Boak y Chris Megerian

WASHINGTON (AP).- El Presidente electo estadounidense Donald Trump anunció el viernes que nominará a Scott Bessent, gestor de fondos de cobertura y defensor de reducir el déficit, para que sea su próximo Secretario del Tesoro.

Trump dijo también que nominaría a Russel Vought para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, cargo que Vought ostentó en el primer mandato de Trump. Vought estuvo estrechamente involucrado con el Project 2025, un plan conservador para el segundo mandato de Trump del que intentó distanciarse durante la campaña.

Los anuncios del viernes por la noche mostraron cómo Trump está dando cuerpo al lado financiero de su nuevo Gobierno. Aunque Bessent está estrechamente alineado con Wall Street y podría granjearse apoyo bipartidista, Vought tiene fama de ser un republicano de línea dura.

Trump dijo que Bessent “me ayudará a inaugurar una nueva Edad de Oro para Estados Unidos”, y que Vought “sabe exactamente cómo desmantelar el Estado Profundo y acabar con la instrumentalización del Gobierno”.

Bessent y Vought fueron sólo dos de varias decisiones sobre personal que Trump dio a conocer el viernes por la noche.

Trump indicó que había elegido a la representante Lori Chavez-DeRemer, republicana de Oregon, para que sea su Secretaria del Trabajo, y a Scott Turner, un exjugador de fútbol americano que trabajó en el primer Gobierno de Trump, como su Secretario de Vivienda.

Además, el mandatario electo completó su equipo de salud. Escogió a la doctora Janette Nesheiwat, médico general y colaboradora de Fox News, para ser la directora de salud pública; al doctor Dave Weldon, excongresista republicano de Florida, para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; y al doctor Marty Makary, cirujano de Johns Hopkins, con el fin de que encabece la Administración de Alimentos y Medicamentos. Trump previamente dijo que nominaría a Robert F. Kennedy Jr. —un conocido propagador de teorías conspirativas sobre las vacunas— como Secretario de Salud.

Alex Wong fue nombrado asesor principal adjunto de seguridad nacional, mientras que Sebastián Gorka será director sénior de antiterrorismo. Wong trabajó en temas relacionados con Asia durante el primer mandato de Trump, y Gorka es un comentarista conservador que pasó menos de un año en la Casa Blanca de Trump.

