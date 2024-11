FOTOGALERÍA ¬ El récord Guiness reúne a la mujer más alta y baja del mundo en Londres

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Con motivo del vigésimo Día Anual del Guinness World Record, Jyoti Amge y Rumeysa Gelgi, -la mujer más baja y más alta del mundo, respectivamente— celebraron su primer encuentro en el Savoy Hotel de Londres para festejar la diversidad y aceptación en el mundo.

Previo a la reunión, ambas mujeres confesaron estar ansiosas por pasar un lujoso día de chicas, desde tomar el té y comer pastel, y un amor compartido por la moda y el cuidado personal.

The first time that Rumeysa Gelgi, the world’s tallest woman, met Jyoti Amge, the world’s shortest woman 🥰️#GWRDay pic.twitter.com/uSLqIHZlKG

— Guinness World Records (@GWR) November 21, 2024