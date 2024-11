El Estado de México aprueba la despenalización del aborto hasta las 12 semanas

El Estado de México se convirtió en la octava entidad del país en aprobar la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, promoviendo el derecho a decidir de las mujeres.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- En medio de protestas, la Legislatura del Estado de México aprobó este lunes la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la octava entidad de México que legislar a favor de la interrupción legal del embarazo.

Con 56 votos a favor, la autoridad autorizó el dictamen mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversos artículos del Código Penal de la entidad, al considerar que se trata de una medida con la cual se garantiza el acceso y la calidad de los servicios de salud que están enfocados en la materia.

La iniciativa de ley fue compartida por parte de la Comisión de Igualdad de Género como de urgente y de obvia resolución. Con ello, se evitó el envío a comisiones para su valoración, aunque la semana pasada se reunieron para integrar la propuesta, sin el aval del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN)

Del mismo modo, se destacó que la despenalización del aborto previene embarazos no planeados o no deseados, así como de facilitar el acceso a procedimientos seguros para mujeres que lleguen a necesitarlo, incluyendo a niñas y adolescentes. Además de sancionar desde seis meses hasta 10 años de cárcel cuando ocurra sin el consentimiento de la mujer.

📰 Despenaliza #Edomex el aborto hasta las 12 semanas de gestación ➡️El #EstadoDeMéxico es una de las 18 entidades federativas donde está despenalizado el aborto dentro de plazos definidos.

➡️De practicarse después de este término, habrá sanciones penales, salvo excepciones… pic.twitter.com/3m6whpqvdU — Congreso del Estado de México (@Legismex) November 26, 2024

Asimismo, la sentencia aumentará en una mitad si es provocada por personal médico, de enfermería o partería, quienes serán suspendidos de tres a seis años del ejercicio profesional, y de 20 años en caso de reincidencia. Sin embargo, no será condenada la muerte del producto después de las 12 semanas de gestación, a causa de una acción culposa de la mujer gestante, o exista riesgo de la misma.

Ante ello, se cambiarán los artículos 248, 249, 250 y 251 del Código Penal del Estado de México, luego de su aprobación por oparte de la bancada de Morena y aliados; mientras que los siete panistas votaron en contra y hubo tres abstenciones de los diputados del PRI.

Durante la discusión de esta iniciativa, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional mostró su descontento al cuestionar la forma en cómo llegó el proyecto sin fundamentos y que este fuera aprobado por la Legislatura del Estado de México.

“Hubo un madruguete y una arrolladora porque no hubo una discusión, nosotros desde el grupo parlamentario intentamos que hubiera un parlamento abierto, que se escucharan todas las voces, de todos los mexiquenses en un tema tan delicado y el sistema no quiso, Morena y sus aliados no quisieron”, manifestó su Coordinador Pablo Fernández de Cevallos.

Despenalizado el aborto en el #Edomex 💚💚💚 pic.twitter.com/InkSAD9nY6 — Alba Adriana J. Patlán (@adriana_patlan) November 25, 2024

Finalmente, Francisco Vázquez Rodríguez, Coordinador de la bancada Morena en el congreso mexiquense, destacó que la discusión fue realizada con la normatividad parlamentaria como parte del cumplimiento de una deuda que se tenía con las mujeres del estado.

“Es una iniciativa, somos el Estado número 18 en el país, no es algo nuevo que sea para el Estado de México, simplemente le estamos dando y ratificando y confirmando el derecho a la mujer por su cuerpo y a decidir lo que debe ser, es parte de los que estamos haciendo”, concluyó.