PuntosyComas ¬ El retiro de Alfaro y Sinhué borra huella de la Alianza Federalista

La Alianza Federalista se integró en 2019, como una facción que operaba dentro de la CONAGO. La confrontación con el Gobierno federal empezó cuando los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, todos ellos de oposición, iniciaron un movimiento para presionar que se revisara el pacto fiscal.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Fue una guerra de baja intensidad que duró tres años, entre 2019 y 2021, confrontación en la que participaron 10 gobernadores de la Alianza Federalista en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo como sus ejes de confrontación la renuencia de los mandatarios estatales a sumarse a la estrategia del combate a la pandemia de la COVID-19 que encabezaba el gobierno de la Cuarta Transformación y en una segunda etapa, la pretensión de obligar a la administración federal a firmar un nuevo Pacto Fiscal.

El Gobierno de López Obrador concluyó el último día de septiembre y los dos últimos gobernadores de la autollamada Alianza Federalista prácticamente ya se fueron: el pasado jueves 26 de septiembre del 2024 se despidió de su cargo el mandatario panista de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y el próximo jueves 5 de diciembre del 2024, la próxima semana, dirá adiós el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

La Alianza Federalista se integró paulatinamente a partir del 2019, como una facción que operaba dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). La confrontación abierta y directa empezó cuando los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, todos ellos de oposición, iniciaron un movimiento para presionar al gobierno federal a que se revisara el Pacto Fiscal, con el amago de que podrían renunciar a ese acuerdo si no eran escuchados, según publicó el lunes 13 de abril del 2020 en su plataforma digital el Grupo Expansión.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien llegó al cargo postulado por el partido Movimiento Ciudadano, era uno de los principales críticos de las políticas del Presidente López Obrador, y afirmó que estaba “cansado” de los abusos de la Federación. Llamó a que se hiciera una revisión al Pacto Fiscal y advirtió que ya tenía trazada una ruta fiscal y legal para terminar con ese acuerdo.

Mientras tanto, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien ganó la gubernatura de Nuevo León como candidato independiente en el 2015 y después fue rival de López Obrador en la contienda presidencial del 2018, afirmó el 11 de abril del 2020: “Ya es muy viejo el pacto fiscal, ya está feneciendo y tenemos que ayudarle al bien morir y generar un nuevo pacto fiscal, pero esta es una situación que creo nos distraería de la condición actual que tenemos, ahorita nuestra capacidad y planteamiento es totalmente a detener el virus”.

Mientras que el priista Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, argumentó: “El pacto federal tiene muchos años de su creación y hoy es obsoleto para nuestra entidad, una entidad con un desarrollo económico considerable, y sobre todo en la parte Noreste, que sumando los tres estados (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) somos prácticamente el 26% de los ingresos del país”.

Diez mandatarios de la Alianza Federalista demandaron el 10 de agosto del 2020, luego de una reunión que sostuvieron en la ciudad de Torreón, Coahuila, que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) incluyera en la agenda de su próxima reunión, a la que asistiría el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los asuntos que serían propuestos por ese grupo. De no hacerlo, señalaron, los diez gobernadores no asistirían al encuentro programado para el 19 de agosto del 2020 en San Luis Potosí.

"Hemos decidido ir juntos a la Conago con una propuesta única. Este próximo fin de semana daremos a conocer los temas de interés de México, de la República, que deben de estar en la agenda de la reunión de la CONAGO, señaló en rueda de prensa el priista Miguel Riquelme, Gobernador de Coahuila y anfitrión de la reunión, según reseña publicada por el periódico Reforma el 11 de agosto del 2020.

Además de Riquelme, asistieron al encuentro el mandatario independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León; los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Javier Corral, de Chihuahua; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, y Martín Orozco, de Aguascalientes. También estuvieron el emecista Enrique Alfaro, de Jalisco; el perredista Silvano Aureoles, de Michoacán, y el priista Ignacio Peralta, de Colima. De forma virtual participó el panista José Rosas Aispuro, Gobernador de Durango, que se recuperaba entonces del Covid-19.

En la reunió de la CONAGO del 19 de agosto del 2020, en San Luis Potosí, con el presidente López Obrador, estuvo también el secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, quién realizó una presentación referente al panorama económico y financiero por el que atravesaba el país y la importancia de la colaboración entre estados y federación. Sí asistieron los diez mandatario de la Alianza Federalista.

Los diez gobernadores de la Alianza Federalista se reunieron en la ciudad de Chihuahua el lunes 7 de septiembre del 2020 y el anfitrió fue el entonces mandatario panista, Javier Corral Jurado, actual senador de la República por Morena.

En un comunicado oficial del gobierno de Chiahuahua, fechado ese lunes 7 de septiembre del 2020, se anunció que los diez gobernadores que integraban la Alianza Federalista por México, acordaron por unanimidad su renuncia a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), por considerar que ya no cumplía con la función para la que fue conformada. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, hizo el anuncio al final de la reunión plenaria y destacó que los mandatarios consideraron que el mecanismo ya no operaba como un espacio de deliberación para defender el federalismo tributario y la soberanía de los estados.

A esa reunión, convocada con el pretexto de acordar una estrategia común para el combate a la pandemia del Covid-19, participaron los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

La renuncia de los diez mandatarios estatales a la Conferencia Nacional de Gobernadores se formalizó el 21 de septiembre del 2020, en un carta enviada a Juan Manuel Carreras López, presidente de la CONAGO y Gobernador de San Luis Potosí, fechada el 14 de septiembre del 2020, en la que los indicaron que su decisión estaba motivada en la urgente necesidad de integrar un federalismo renovado, más fuerte y más equitativo.

Después de los comicios de junio del 2021 nada volvió a ser igual para la llamada Alianza Federalista. En una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) realizada el 15 de diciembre del 2021, en Villahermosa, Tabasco, prácticamente todos los mandatarios de los estados rebeldes se habían reincoporado. El gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, señaló que la Alianza Federalista había sido un ejercicio que cumplió sus objetivos y se lamentó: “Ya no nos hemos reunido, el 'Bronco' (Jaime Rodríguez) ya no está, Silvano (Aureoles) ya no está, (Javier) Corral que no está, Nacho Peralta, de Colima ya no está obviamente, por ahí cuatro o cinco que se salieron”.

En información publicada por el periódico Reforma el 16 de diciembre del 2021 el gobernador de Guanajuato explicó: "Hay que replantear los que nos quedamos, que son Francisco García Cabeza de Vaca, Miguel Riquelme, su servidor y Durango (José Rosas Aispuro), y ver si nos reunimos o qué va a pasar, o invitar a otros estados, a ver si ya se le da santa sepultura [a la Alianza Federalista], pero fue un proyecto que funcionó, que sirvió para nuestros objetivos”.

Por su parte, después de 15 meses de que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció la salida de Nuevo León de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el nuevo mandatario estatal, Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, presumió en redes sociales su asistencia a la reunión de la CONAGO en Tabasco.

Los mandatarios integrantes de la Alianza Federalista que reghresaron a la CONAGO en diciembre del 2021 fueron Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Miguel Angel Riquelme Solís, de Coahuila; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. A los encuentros no asistió el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, quien también era aliancista.

En los dos años siguientes, 2022 y 2023, la Alianza Federalista experimentó otros duros golpes, al cambiar los gobernadores de cuatro entidades más: Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Coahuila. Tamaulipas pasó a manos de Morena y los otros tres gobernadores no siguieron en la confrontación contra el gobierno federal.

Para 2024 sólo quedaban en sus cargos dos gobernadores de los que originalmente formaron parte de la Alianza Federalista, pero ya con muy bajo perfil y poca influencia nacional. Representativos de dos estados emblemáticos para la opósición: Guanajuato y Jalisco.

Finalmente, cuando estamos a siete días de que concluya su mandato, entrega el poder el próximo jueves 5 de diciembre del 2024, el gobernador de Jalisco sigue ibnsistiendo en la revisión del Pacto Fiscal y en su amenaza de sacar a Jalisco de ese acuerdo. Pero su voz se pierde como si prediucara en el desierto, porque nadie lo secunda y mucho menos lo toma en cuenta. Y así, con su partida y la de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el mandatario de Guanajuato, quien se fue el jueves 26 de septiembre del 2024, termina la historia de una fallida Alianza Federalista, que pretendió doblegar al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

