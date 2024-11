La extrema derecha reclama a la iglesia por codearse con Monreal, Taboada y Colosio

Diversos personajes de extrema derecha como Eduardo Verástegui, Carlos Leal y Alicia Galván López han criticado la participación de Ricardo Monreal, Luis Donaldo Colosio y Santiago Taboada en la en la conferencia inaugural de la Escuela de Líderes Católicos de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El lanzamiento de la Escuela de Líderes Católicos de la Ciudad de México, que patrocina el Arzobispo Carlos Aguiar Retes y la Universidad Panamericana, soliviantó a los extremistas de derecha del país, porque en la conferencia inaugural, el martes 3, participarán Ricardo Monreal y Luis Donaldo Colosio, a quienes identifican como “masones” y pro ideología de género, así como el “abortista” Santiago Taboada.

Los principales detractores de este encuentro en la universidad que dirige la congregación católica Opus Dei son personajes participantes en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), organismo que agrupa a partidarios de Donald Trump, Javier Milei y del partido Vox de España.

El actor Eduardo Verástegui, frustrado candidato presidencial y propagandista de Trump, recriminó a los organizadores de la conferencia en la Universidad Panamericana y les propuso invitar también a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, al convicto Genaro García Luna, al priista Alejandro “Alito” Moreno “y de paso a la Wendy”.

“Total, sus invitados saben tanto de catolicismo como el régimen de gobernar y la opoficción (sic) de oponerse. Nombre, vamos requetebién. Pónganse serios por favor. Si de verdad quieren aprender, comiencen por leer al Papa León XIII y su encíclica ‘Immortale Dei’. Eso les será mucho más útil que escuchar políticos masones y proabortistas”, expreso Verástegui en su cuenta de la red social X, en la que reprodujo fotografías de una supuesta ceremonia de masones con Monreal.

Les faltó invitar a Xóchitl, García Luna, Alito Moreno y de paso a la Wendy. Total, sus invitados saben tanto de catolicismo como el régimen de gobernar y la opoficción de oponerse. Nombre, vamos requetebién. Pónganse serios por favor. Si de verdad quieren aprender, comiencen… pic.twitter.com/5CO7RmLhFn — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) November 27, 2024

Por su parte, el exdiputado local de Nuevo León Carlos Leal, personaje que aspira a crear un partido político como Vox de España, escribió sobre la convocatoria avalada por el cardenal Aguiar: "Amigos católicos, ¿qué pasó ahí? La mayoría de los ponentes son progresistas proaborto y proideología de género. ¡Qué alguien me explique!”

Amigos católicos, ¿qué pasó ahí? La mayoría de los ponentes son progresistas proAborto y pro ideología de género. ¡Qué alguien me explique! pic.twitter.com/RacJzzOUDq — Carlos Leal 🇲🇽 (@CarlosLealMx) November 26, 2024

A Verástegui y Leal se les unió Alicia Galván López, egresada de la UP y expanista que participó en el equipo de Santiago Creel, quien preguntó en sus redes sociales: “Alguien puede explicarme qué tienen que decir los tres primeros perfiles pro aborto y pro ideología de género en una Escuela de Líderes Católicos”.

Alguien puede explicarme ¿qué tienen que decir los tres primeros perfiles pro aborto y pro ideología de género en una Escuela de Líderes Católicos? pic.twitter.com/tKzNJGAWOx — Alice Galván (@Alice_gl) November 26, 2024

Las publicaciones de estos tres personajes concitaron comentarios sobre el diputado morenista Monreal, el senador emecista Colosio y el panista Taboada, quienes participarán en la conferencia, el martes 3, junto con Paola Coronado, secretaria ejecutiva de la Escuela de Líderes Católicos en la Ciudad de México y José Antonio Lozano Diez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y es asesor del Partido Acción Nacional (PAN).

Hasta un supuesto sacerdote, quien en redes sociales se hace llamar “Padre Israel”, condenó la reunión en la Universidad Panamericana por dar cabida a ponentes pro aborto y pro ideología de género. “No entienden que de nada sirve otra iniciativa de centro-derecha blandengue, asustadiza, cobarde y políticamente correcta. ¿Por qué tienen necesidad de quedar bien?”

Ponentes pro-aborto y pro-ideología de género. No entienden que de nada sirve otra iniciativa de centro-derecha blandengue, asustadiza, cobarde y políticamente correcta. ¿Por qué tienen necesidad de quedar bien? pic.twitter.com/ZExibAi9BM — Padre Israel (@PadreIsrael) November 27, 2024

El director de la Academia de Lideres Católicos en Latinoamérica, el mexicano José Antonio Rosas Amor, respondió al religioso de Chihuahua, en la propia cuenta de X:

“¿Y de dónde concluye que una iniciativa de la Arquidiócesis primada de México o de una Academia de Líderes Católicos deba o quiera ser ‘una iniciativa de centro derecha’ o de derecha? ¿De dónde saca que se quiera quedar bien con alguien? ¿Toda la gente que expone en una universidad católica o academia católica debe ser ‘modelo católico'? O inclusive peor aún, como se deduce de este ‘sacerdote’, ¿toda la gente que se convoque debe ser de derecha? ¿Que no Jesús se sentaba con fariseos y publicanos?”

Agregó Rosas: “Hoy hay quien se escandaliza porque la Iglesia dialogue con el mundo. El problema o error no es de la Iglesia sino de mentalidades cataras, herejía bastante antigua. Sin miedo, en nuestra Academia dialogamos con el mundo. Está el cardenal y un exrector de la UP, y ¿hay quien duda de la ortodoxia? Se escandalizan por invitar a políticos y dialogar con ellos. Muchos miran la paja en los ajenos y no ven la viga en el propio. Hay sacerdotes que, más que pastores, parece que tienen vocación de ideólogos de derecha o líderes de una secta”.

Sobre las reacciones al lanzamiento de la Escuela de Líderes Católicos de la Ciudad de México, Rosas dijo a SinEmbargo que que la Academia que él preside sigue las enseñanzas del papa Francisco y de Jesucristo, en el sentido de que no se redime lo que no se asume.

“Y para anunciar el Evangelio al mundo, se debe dialogar con el mundo. Porque nuestra Academia cree en el dialogo con el mundo impulsamos espacios como el del próximo martes”, expresó el fundador de este organismo que, con el apoyo de El Vaticano, busca formar católicos que a partir de la experiencia cristiana desarrollen su vocación política con la ayuda de la doctrina social de la Iglesia.

