Estudiante de Guadalajara es detenido por agredir a compañeros y transmitirlo en vivo

Un estudiante de la Preparatoria San Andrés en Guadalajara, Jalisco, agredió con un martillo a dos compañeros de clase. El atacante transmitió el acto en vivo pues, señaló, pretendía cometer una "masacre escolar".

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Un joven estudiante de la Preparatoria San Andrés ubicada en Guadalajara, Jalisco, fue detenido tras intentar cometer una masacre al interior del plantel educativo, donde atacó con un martillo a dos de sus compañeros de clase, acto que decidió transmitir en vivo a través de redes sociales.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado, cuando el atacante menor de edad se levantó de su asiento y, con un martillo que llevaba en la mano, procedió a golpear a otros estudiantes que se encontraban en la misma aula.

Previamente, el sujeto, cuyo nombre no se ha dado a conocer, había iniciado una transmisión en vivo en su perfil de X (antes Twitter) para dejar testigo de lo que, según sus propias palabras, pretendía ser una "masacre escolar".

🇲🇽 En una preparatoria privada de la colonia San Andrés en Guadalajara, un estudiante agredió a sus compañeros con un martillo, resultando en dos heridos. Las investigaciones iniciales revelaron publicaciones en sus redes sociales donde amenazaba con una masacre. El joven ya ha… pic.twitter.com/Tu30xQfO9w — ULTIMA HORA EN 𝕏 (@ultimahoraenx) November 30, 2024

En el material se puede observar cómo, tras agredir a dos personas, el responsable del ataque fue sujetado por la espalda por uno de los estudiantes, impidiendo que continuara con su cometido.

De acuerdo con reportes, el incidente fue reportado ante las autoridades, quienes se trasladaron hasta la preparatoria y, al arribar, procedieron a la detención del responsable. Asimismo, solicitaron apoyo por parte de cuerpos de emergencia para dar atención a las personas que resultaron heridas.

Al realizar una inspección de la mochila que llevaba consigo el agresor, se encontró que, además del martillo, guardaba en ésta un arma blanca y una botella con alcohol.

Fiscalía informa de la agresión ocurrida hace unos minutos en una preparatoria particular el agresor se encuentra detenido, la información se estará actualizando por los canales oficiales. pic.twitter.com/P3lp3Cr8oE — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 30, 2024

Un testigo del acto señaló que todo ocurrió "en un abrir y cerrar de ojos" pues sólo vieron cómo el responsable sacó algo de su mochila y procedió con el ataque, pero al poco tiempo ya lo tenían sujetado. El mismo testigo describió al agresor como una persona muy reservada y que siempre se sentaba al fondo del aula, además de que no participaba durante las clases.

AGRESOR ERA NEONAZI Y YA HABÍA ANTICIPADO EL ATAQUE

Días atrás, el joven, quien ostenta el nombre de perfil Belzebu666 en X, ya había dado avisos de que iba a cometer un ataque en el plantel educativo, así como de las armas con las que cometería la agresión.

"Ya vamos bien equipados para la fiesta de este sábado, esto va a ser nacional", señaló el sujeto el pasado 27 de noviembre en una publicación que acompañó con una fotografía de él mismo sujetando un hacha de color negro y un cuchillo.

Un día después, el 29 de noviembre, volvió a compartir una publicación en la que escribió: "no crean que unas lágrimas y pésames me van a detener e invertido suficiente dinero en esto para este día, mañana muchos se alegrarán otros me maldeciran pero yo sigo adelante con la misión" (sic).

En todas sus publicaciones, el agresor incluyó elementos alusivos al nazismo y al dictador alemán Adolfo Hitler, incluso en sus fotografías se le ve portando prendas con simbología nazi.

El sujeto también afirmaba odiar al comunismo y la religión. En otras publicaciones, también se afanaba de descuartizar animales muertos que hallaba en la calle.