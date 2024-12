El director de Stellantis presenta su renuncia ante bajas ventas de la automotriz

NUEVA YORK (AP).— El director general de Stellantis, Carlos Tavares, presentó su renuncia después de casi cuatro años al frente de la automotriz, la cual es dueña de marcas como Jeep y Ram, en medio de una lucha continua con el desplome en las ventas.

El cuarto mayor fabricante de automóviles a nivel mundial anunció que su junta directiva aceptó la renuncia de Tavares el domingo. Dejará de inmediato su cargo como director general.

La compañía señaló el domingo que el proceso para nombrar un reemplazo está “bien encaminado”. En tanto, la automotriz afirma que se establecerá un nuevo comité ejecutivo interino, el cual estará encabezado por el Presidente John Elkann.

Como jefe de PSA Peugeot, Tavares tomó la rienda de la compañía con sede en Holanda en enero de 2021, cuando se fusionó con Fiat Chrysler Automobiles. Sus operaciones en Norteamérica habían sido la principal fuente de ingresos de la compañía, pero Stellantis ha pasado dificultades este año en medio de los cambios en el mercado en general.

Stellantis registró una caída del 27 por ciento en los ingresos netos para su tercer trimestre ante las brechas en el lanzamiento de nuevos productos, mientras las accioones para reducir inventarios también redujeron en un 20% los envíos globales de nuevos vehículos.

El fabricante de automóviles reportó ingresos netos de 33 mil millones de euros (casi 36 mil millones de dólares) en el período de tres meses que terminó el 30 de septiembre, frente a los 45 mil millones de euros en el mismo período del año anterior. Salvo Sudamérica, el resto de las regiones reportaron caídas de dos dígitos en los ingresos, encabezadas por Norteamérica, donde los ingresos se desplomaron un 42 por ciento hasta los 12 mil 400 millones de euros. Los ingresos en Europa cayeron un 12% hasta los 12 mil 500 millones de euros.

#Stellantis organizational announcement: the process to appoint the new CEO is under way and will be concluded within the first half of 2025. Meanwhile, the Interim Executive Committee chaired by John Elkann will be responsible for the direction and oversight of the Company. pic.twitter.com/464Q8DRPxn

— Stellantis (@Stellantis) December 2, 2024