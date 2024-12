VIDEO ¬ CEO de UnitedHealthcare es asesinado a tiros afuera de un hotel en Nueva York

Brian Thompson fue tiroteado alrededor de las 6:45 de la mañana mientras caminaba solo hacia el New York Hilton Midtown, desde un hotel cercano.

Por Jake Offenhartz y Karen Matthews

NUEVA YORK (AP) — Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, fue asesinado a tiros el miércoles por la mañana en lo que la policía describió como un “ataque descarado y dirigido” fuera de un hotel en Manhattan donde la aseguradora de salud estaba celebrando una conferencia para inversores.

El ejecutivo de 50 años fue tiroteado alrededor de las 6:45 de la mañana mientras caminaba solo hacia el New York Hilton Midtown desde un hotel cercano, indicó la policía. El atacante parecía estar “esperando durante varios minutos” antes de acercarse a Thompson por detrás y abrir fuego, dijo la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch. La policía aún no ha establecido un motivo.

“Muchas personas pasaron junto al sospechoso, pero él pareció esperar a que pasara su objetivo", dijo Tisch, añadiendo que el tiroteo “no parece ser un acto de violencia aleatorio”.

Thompson fue alcanzado al menos una vez en la espalda y una vez en la pantorrilla, dijo Tisch. Fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

United Healthcare CEO Brian Thompson killer:

Collects shell casings

Shot to the heart from behind

Silencer (banned in NYC)

Great “hiding” skills

This dude was a pro pic.twitter.com/8HulIkVj78 — Gusano (@mistergusano) December 4, 2024

El sospechoso, vestido con una sudadera con capucha y llevando una mochila gris distintiva, luego huyó a pie por un callejón antes de montar una bicicleta eléctrica hacia el Central Park, a unas pocas cuadras de distancia. Sigue prófugo, y la policía ha desatado una búsqueda que incluye drones policiales, helicópteros y perros.

“Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthcare”, dijo en un comunicado la empresa matriz, UnitedHealth Group.

“Brian era un colega y amigo muy respetado por todos los que trabajaron con él”, dijo la compañía. “Estamos trabajando estrechamente con el Departamento de Policía de Nueva York y pedimos su paciencia y comprensión durante este difícil momento”.

La policía emitió un cartel mostrando una imagen de vigilancia del sospechoso apuntando lo que parece ser un arma y otra imagen que parece mostrar a la misma persona en una bicicleta. La policía ofreció una recompensa de hasta 10 mil dólares por información que conduzca a un arresto y condena.

🚨BREAKING: Newly released footage shows the suspected killer of Brian Thompson walking toward the scene just 10 minutes before the crime. The man is seen making a phone call, possibly receiving instructions.pic.twitter.com/d3eb3gqEo8 — Gina Milan (@ginamilan_) December 4, 2024

El asesinato sacudió una parte de la ciudad de Nueva York que normalmente está tranquila a esa hora, ocurriendo a unas cuatro cuadras de donde decenas de miles de personas se reunirán el miércoles por la noche para el encendido anual del árbol de Navidad en el Rockefeller Center.

La policía buscó tranquilizar a los neoyorquinos y prometió seguridad adicional para el encendido del árbol, que se llevará a cabo según lo programado.

“Estamos alentando a los neoyorquinos a continuar con sus vidas y negocios diarios, pero a estar alerta”, dijo Jeffrey Maddrey, jefe del departamento de policía de Nueva York.

Los investigadores recuperaron varios casquillos de bala de nueve mm fuera del hotel y un teléfono celular del callejón por donde huyó el sospechoso. También estaban registrando la habitación de hotel de Thompson y entrevistando a sus colegas de UnitedHealthcare, dijo Joseph Kenny, jefe de detectives.

#NEW - Latest pictures of the suspect in the murder of United Healthcare CEO Brian Thompson. Source: NYPD pic.twitter.com/eeeMpvhXY9 — The Socratic Daily (@SocraticDaily) December 4, 2024

La esposa de Thompson, Paulette Thompson, le dijo a NBC News que el ejecutivo le había dicho “que algunas personas lo habían estado amenazando”. Ella dijo que no tenía detalles, pero sugirió que podrían haber involucrado problemas con la cobertura de seguro.

UnitedHealthcare es el brazo de seguros del gigante de la salud UnitedHealth Group Inc.

La compañía con sede en Minnetonka, Minnesota, tenía programada su reunión anual con inversores en la ciudad de Nueva York para actualizarles sobre la dirección de la compañía y las expectativas para el próximo año, según un aviso de medios de la empresa. La compañía terminó la conferencia temprano a raíz de la muerte de Thompson.

“Me temo que nosotros —algunos de ustedes pueden saber que estamos lidiando con una situación médica muy seria con uno de nuestros miembros del equipo”, dijo un funcionario de la compañía a los asistentes, según una transcripción. “Y como resultado, me temo que vamos a tener que dar por concluido el evento de hoy, lo cual lamento. Estoy seguro de que lo entenderán”.

.

Brian Thompson

gunned down

by someone wearing a mask in a

assassination style murder! The gun had a silencer equipped! Brian Thompson makes 10M a year salary

for… pic.twitter.com/lnRVlx0xO5 — Jakey (@JacobBaker613) December 4, 2024

Thompson había sido CEO por más de tres años y había estado con la compañía desde 2004.

UnitedHealthcare es el mayor proveedor de planes Medicare Advantage en Estados Unidos y gestiona la cobertura de seguro de salud para empleadores y programas de Medicaid financiados por el estado y federalmente.

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, tuiteó que el estado está “enviando nuestras oraciones a la familia de Brian y al equipo de UnitedHealthcare”.

“Esta es una noticia horrible y una pérdida terrible para la comunidad empresarial y de salud en Minnesota”, escribió el demócrata.

🚨🇺🇸 BREAKING: UNITEDHEALTH CEO FATALLY SHOT IN ASSASSINATION ATTEMPT OUTSIDE NYC HOTEL IN POSSIBLE ATTACK BY ISRAEL Brian Thompson’s company has a foundation partnered with Save The Children, that provides humanitarian relief to Gaza Palestine. pic.twitter.com/04dTzkAvjW — MohFit Tech Trades (@MohFitX) December 4, 2024

El New York Hilton Midtown está a un corto paseo de sitios turísticos, incluyendo el Rockefeller Center y el Museo de Arte Moderno, y a menudo está lleno de turistas y oficinistas en las mañanas de semana. Parte de la cuadra donde tuvo lugar el tiroteo fue acordonada con cinta policial, con un gran contingente de policías en el local. Hay muchas cámaras de seguridad cercanas.