VIDEOS ¬ Adán Augusto y el panista Enrique Vargas arman trifulca en plena votación

Los senadores Adán Augusto López y Enrique Vargas protagonizaron una acalorada discusión en el Senado de la República que incluyó jaloneos y gritos.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Adán Augusto López y Enrique Vargas, respectivos senadores de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), protagonizaron una acalorada discusión en el Senado de la República, donde los legisladores estuvieron muy cerca de protagonizar un altercado de mayor escala.

El incidente se dio durante la sesión en la que eran discutidos los dictámenes de leyes secundarias relativos a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). De acuerdo con reportes de otros senadores, en medio del debate, el también panista Mario Humberto Vázquez realizó comentarios en contra de su excompañero de bancada, Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien tildó de traidor.

Ante los señalamientos, Adán Augusto López, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta, exigió una disculpa por parte de Vázquez, generando una discusión que comenzó a subir de tono y dio lugar a jaloneos en los cuales también se vio involucrado Enrique Vargas.

‼️EXTRA EXTRA EXTRA‼️ Se calientan los ánimos en el @senadomexicano @adan_augusto intentó golpear a @EnriqueVargasdV , por algo que dijo. Vean la escena. Por eso decretaron receso. pic.twitter.com/IalDTqxT4e — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) December 6, 2024

La breve trifulca quedó registrada en video, donde se puede observar el momento en el que Augusto López trata de sujetar a Vargas, provocando que comenzarán los jaloneos entre legisladores que estaban en las cercanías.

A raíz del hecho, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso en la sesión.

Una vez reanudada, el senador del PAN haber sido agredido físicamente y responsabilizó a Augusto López de cualquier daño que pudiera ocurrirle a él o a su familia. Asimismo, advirtió que interpondrá una demanda en contra del morenista.

Adán Augusto López, Fernando Salazar fueron a increpar al panista Mario Vázquez por sus críticas a Miguel Ángel Yunes Márquez, pues dijo que ya las había dado a la 4T. pic.twitter.com/ofwAi4bk59 — Angel Gallegos (@gallegoso) December 6, 2024

Por su parte, el coordinador de Morena restó importancia a la posible denuncia y sostuvo su postura de exigir una disculpa por parte del panista hacia Yunes Márquez.

"Sostengo lo que le dije, pídale una disculpa, a mí no me ocupa ni me preocupa que me venga a amenazar, que van a presentar una denuncia en mi contra, yo soy responsable de mis palabras", señaló Adán Augusto.

Del mismo modo, Miguel Ángel Yunes Márquez afirmó que está dispuesto a defenderse ante cualquier falta de respeto cometida en su contra, ya sea por parte de algún Senador o de cualquier otra persona. "Yo tomé una decisión de apoyar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, apoyar a México, y nadie me puede criticar por ello. No me voy a dejar", apuntó.

“El que me falte al respeto senador o no senador, aquí o afuera tendrá una respuesta (…)

No me voy a dejar” La respuesta del senador Miguel Ángel Yunes Márquez al panista Mario Vázquez pic.twitter.com/801KYIJqiZ — Tania (@tania__rd) December 6, 2024