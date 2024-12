La policía cree que el asesino del CEO de aseguradora se fue de NY en un autobús

Por Michael R. Sisak

NUEVA YORK (AP) — El hombre armado que mató al director general de la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos probablemente salió de la ciudad de Nueva York en un autobús poco después de la descarada emboscada que ha sacudido al mundo empresarial estadounidense, dijeron el viernes funcionarios policiales. Pero el asesino dejó algo atrás: una mochila que fue descubierta en Central Park.

Tres días después del tiroteo contra el director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson , la policía aún no conoce el nombre ni el paradero del pistolero ni tiene un motivo para el asesinato, dijo a los periodistas el jefe de detectives Joseph Kenny. Los investigadores están buscando si el tirador puede haber sido un empleado descontento o un cliente de la aseguradora, dijo.

Un video del pistolero huyendo del tiroteo del miércoles lo mostró conduciendo una bicicleta hacia Central Park y luego tomando un taxi hasta una terminal de autobuses que ofrece servicio de cercanías a Nueva Jersey y rutas de Greyhound a Filadelfia, Boston y Washington, DC, según Kenny.

La policía tiene un video del hombre entrando a la estación de autobuses, pero no hay ningún video de él saliendo, lo que les lleva a creer que abandonó la ciudad, dijo Kenny.

Los investigadores encontraron el viernes una mochila en el parque que había sido usada por el pistolero durante el tiroteo, dijo la policía, luego de una búsqueda masiva para encontrarla en una vasta área con lagos y estanques, prados, áreas de juegos y bosques.

La policía no reveló inmediatamente qué contenía, si es que contenía algo, pero dijo que sería analizado en busca de pistas.

El pistolero se aseguró de ocultar su identidad con una máscara durante casi todo su tiempo en la ciudad, incluso durante el ataque y mientras comía, pero dejó un rastro de evidencia a la vista de la ciudad más grande del país y su red de cámaras de seguridad.

El pistolero llegó a la ciudad de Nueva York el 24 de noviembre y disparó a Thompson 10 días después afuera de la conferencia anual de inversores de su compañía en un hotel a pocas cuadras del Radio City Music Hall y el Rockefeller Center.

El pistolero se bajó de un autobús que partió de Atlanta e hizo varias paradas en el camino, dijo Kenny. La policía no ha determinado dónde subió al autobús. Los investigadores tienen una lista de pasajeros, pero ninguno de ellos tuvo que proporcionar una identificación cuando subió a bordo, dijo Kenny.

Los investigadores creen que el sospechoso usó una tarjeta de identificación falsa y pagó en efectivo, dijo Kenny, cuando se registró en el albergue, que tiene una cafetería y habitaciones compartidas y privadas y está a unas cuadras de la Universidad de Columbia.

Los investigadores analizaron una botella de agua y un envoltorio de barritas de proteínas en busca de su ADN. También intentaban obtener información adicional de un teléfono móvil encontrado en la ruta de escape del pistolero.

Las fotos del presunto tirador que fueron tomadas en el vestíbulo de un albergue en el Upper West Side de Manhattan parecen ser de la única vez que se quitó la máscara, dijo Kenny. Las imágenes, que muestran a un hombre sonriendo en el vestíbulo del albergue HI New York City, forman parte de una colección de fotos y videos que circularon desde el tiroteo, incluidas imágenes del ataque, así como imágenes del presunto pistolero en un Starbucks antes del tiroteo.

“Según todos los indicios que tenemos de los testigos, del Starbucks, del albergue, mantuvo la mascarilla puesta en todo momento, excepto en la única ocasión en la que lo fotografiamos sin la mascarilla”, dijo Kenny.

Sus compañeros de habitación en el albergue también dijeron que no habló con ellos. No se encontró nada de valor investigativo en el registro de la habitación del hotel del presunto tirador.

El video de seguridad del tiroteo muestra al asesino acercándose a Thompson por detrás, disparando varios tiros con una pistola equipada con silenciador, apenas deteniéndose para despejar un atasco mientras el ejecutivo caía a la acera.

La policía estaba investigando la posibilidad de que el arma fuera una pistola veterinaria, que es un arma comúnmente utilizada en granjas y ranchos cuando un animal debe ser sacrificado en silencio, dijo Kenny, aunque enfatizó que eso no había sido confirmado.

Las palabras “delay”, “deny” y “depose” estaban garabateadas en la munición, una palabra en cada una de las tres balas, dijo Kenny. Un funcionario policial le dijo previamente a The Associated Press que las palabras eran “deny”, “defend” y “depose”. Los mensajes reflejan la frase “delay, deny, defend”, que es comúnmente utilizada por abogados y críticos sobre las aseguradoras que demoran los pagos, niegan reclamos y defienden sus acciones.

