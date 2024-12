FOTOS ¬ Los sirios celebran el fin de los 50 años de Gobierno de la familia Assad

Por Abdulrahman Shaheen y Abby Sewell

DAMASCO, Siria (AP).— Los sirios salieron a las calles este domingo entre disparos de celebración después de un sorprendente avance rebelde que llegó a la capital, poniendo fin a los 50 años de férreo Gobierno de la familia Assad, pero planteando preguntas sobre el futuro del país y la región en general.

Multitudes entusiastas se reunieron en las plazas centrales de Damasco, ondeando la bandera revolucionaria siria en escenas que recordaban a los primeros días de la Primavera Árabe, antes de una brutal represión y el surgimiento de una insurgencia que sumió al país en una guerra civil de casi 14 años.

Otros saquearon alegremente el palacio presidencial y la residencia de la familia Assad después de que el Presidente, Bashar Assad, y otros altos funcionarios desaparecieran, sin que se conozca su paradero. Rusia, un aliado cercano, dijo que Assad dejó el país después de negociaciones con grupos rebeldes y había dado instrucciones para transferir el poder pacíficamente.

Abu Mohammed Al Golani, un excomandante de Al Qaeda que rompió lazos con el grupo hace años, y dice abrazar el pluralismo y la tolerancia religiosa, lidera la facción rebelde más grande y estaba posicionado para trazar la dirección futura del país.

El fin del Gobierno de Assad supone un golpe importante para Irán y sus aliados, ya debilitados por más de un año de conflicto con Israel. Los rebeldes enfrentan ahora la desalentadora tarea de sanar las profundas divisiones en un país devastado por la guerra y aún dividido entre diferentes facciones armadas. Combatientes de la oposición respaldados por Turquía luchan contra las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos en el norte, y el grupo Estado Islámico sigue activo en algunas áreas remotas.

La televisión estatal siria emitió una declaración en video la madrugada de este domingo de un grupo de rebeldes diciendo que Assad había sido derrocado y que todos los prisioneros habían sido liberados. El hombre que leyó la declaración pidió a los combatientes rebeldes y ciudadanos preservar las instituciones del “estado sirio libre”.

El comandante rebelde Anas Salkhadi, que apareció en el canal más tarde este domingo, intentó tranquilizar a las minorías religiosas y étnicas de Siria, diciendo: “Siria es para todos, sin excepciones. Siria es para drusos, suníes, alauíes y todas las religiones”.

Al amanecer en Damasco, mucha gente se reunió para rezar en las mezquitas de la ciudad y celebrar en las plazas, cantando “Dios es grande”. La multitud también coreaba consignas contra Assad y tocaba las bocinas de los coches.

Varios adolescentes recogieron armas aparentemente abandonadas por las fuerzas de seguridad y dispararon al aire.

Una multitud llenó la plaza de los Omeyas en el centro de la ciudad, donde se encuentra el Ministerio de Defensa. Varios hombres dispararon al aire en celebración y algunos ondeaban la bandera siria de tres estrellas, que precede al Gobierno de Assad y fue adoptada por los revolucionarios.

Soldados y policías abandonaron sus puestos y huyeron, y los saqueadores irrumpieron en el Ministerio de Defensa. Videos de Damasco mostraban a familias entrando en el palacio presidencial, algunas de las cuales salían cargando pilas de platos y otros artículos domésticos.

El periódico sirio al-Watan, tradicionalmente afín al Gobierno, escribió: “Estamos ante una nueva página para Siria. Agradecemos a Dios por no derramar más sangre. Creemos y confiamos en que Siria será para todos los sirios”.

El periódico añadió que los trabajadores de los medios no deberían ser culpados por publicar declaraciones gubernamentales en el pasado.

Una declaración de la comunidad alauí —a la que pertenece Assad y que ha sido el núcleo de su base de apoyo— llamó a los jóvenes sirios a estar “tranquilos, racionales y prudentes y no dejarse arrastrar, por lo que desgarra la unidad de nuestro país”.

El Primer Ministro sirio, Mohammed Ghazi Jalali, dijo en una declaración en video que el Gobierno estaba listo para “tender la mano” a la oposición y transferir sus funciones a un Gobierno de transición.

Un video compartido en medios opositores sirios mostró a un grupo de hombres armados escoltándolo fuera de su oficina y hacia el hotel Four Seasons este domingo.

Rami Abdurrahman, del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, dijo a The Associated Press que Assad tomó un vuelo este domingo desde Damasco.

Un diplomático de alto nivel de Emiratos Árabes Unidos, que había intentado rehabilitar la imagen de Assad y ha recibido a exiliados de alto nivel en los últimos años, declinó hacer comentarios sobre su paradero ante preguntas de periodistas en una conferencia en Bahréin.

Anwar Gargash dijo que el lugar al que se dirija Assad en este momento es una “nota al pie en la historia” en comparación con el largo exilio del emperador alemán Guillermo II tras la I Guerra Mundial.

Assad ha sido acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el conflicto, lo que incluye un ataque con armas químicas en 2013 contra las afueras de la capital.

En un primer momento, no había comentarios de Irán, que ha sido el más firme defensor de Assad. La Embajada iraní en Damasco fue saqueada tras quedar aparentemente abandonada. Imágenes de AP mostraban ventanas rotas y documentos dispersos en el vestíbulo.

Las fuerzas opositoras no habían llegado a Damasco desde 2018, cuando las tropas sirias recapturaron áreas en las afueras de la capital tras un asedio de varios años.

Los avances rebeldes desde el 27 de noviembre eran los más grandes en los últimos años y vieron caer las ciudades de Alepo, Hama y Homs en cuestión de días mientras el ejército sirio se desmoronaba. Rusia, Irán, y el grupo político y militar libanés Hezbollah, que han prestado un apoyo crucial a Assad durante el conflicto, le abandonaron en los últimos días, ocupados por otros conflictos.

Los rebeldes están liderados por el grupo Hayat Tharir al-Sham, o HTS, que tiene su origen en Al Qaeda y está considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y Naciones Unidas.

Su líder, Al Golani, intentando reformar la imagen del grupo y dice estar comprometido con una Siria que sirva a todos sus ciudadanos, incluidas las numerosas minorías étnicas y religiosas. HTS estableció un “Gobierno de salvación” en 2017 para administrar una gran parte del noroeste de Siria bajo su control.

El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, pidió el sábado conversaciones urgentes en Ginebra para asegurar una “transición política ordenada”.

La nación del Golfo de Qatar, un mediador clave en la región, celebró el sábado por la noche una reunión de urgencia de ministros de exteriores y altos funcionarios de ocho países con intereses en Siria. Entre los participantes estaban Irán, Arabia Saudí, Rusia y Turquía.

Majed bin Mohammed al-Ansari, vocero del Ministerio qatarí de Exteriores, explicó a los periodistas que habían acordado la necesidad “de implicar a todas las partes sobre el terreno”, incluido HTS, y que la principal preocupación era “la estabilidad y una transición segura”.

