CRONOLOGÍA ¬ 6:44 am.– El asesino dispara. 6:45 am.– Inicia la cacería de un fantasma

El CEO de UnitedHealth, Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el miércoles pasado en lo que la policía describió como un ataque “descarado y dirigido” cuando caminaba solo hacia el Hilton desde un hotel cercano, donde la empresa matriz de UnitedHealthcare, UnitedHealth Group, celebraba su conferencia anual con inversores, según la policía.

Por Michael R. Sisak y Cedar Attanasio

NUEVA YORK (AP).- La búsqueda del asesino de Brian Thompson desde que el CEO de UnitedHealthcare fue emboscado el miércoles afuera de un hotel en Midtown Manhattan se ha extendido más allá de la ciudad de Nueva York.

Al tiempo que las autoridades intentan identificar al sospechoso, el FBI ha ofrecido una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a su arresto y condena. Esto se suma a una recompensa de 10 mil dólares ofrecida por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El agresor utilizó una identificación falsa y pagó en efectivo durante los 10 días que estuvo en la ciudad, informó a los periodistas el viernes el jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny. También mantuvo su rostro cubierto, excepto al registrarse en un hostal. Fue capturado por algunas de las miles de cámaras de vigilancia que cubren Manhattan, permitiendo a la policía construir una cronología de sus movimientos.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre lo que el NYPD describe como un ataque planeado.

🚨 NEW: CCTV footage shows the assassination of UnitedHealthCare CEO Brian Thompson outside of his hotel in NYC. pic.twitter.com/ns6okurQEc — News Alphas 🚨 (@NewsAlphas) December 4, 2024

24 de noviembre

10:11 horas. — El presunto agresor llega a la ciudad de Nueva York en un autobús Greyhound a la terminal de la Autoridad Portuaria. El autobús partió de Atlanta y realizó seis o siete paradas en el camino a Nueva York. La policía no ha podido determinar dónde subió al autobús.

El hombre luego toma un taxi hasta el área del hotel Hilton en el centro de Manhattan y permanece allí durante aproximadamente media hora.

Alrededor de las 11:00 horas. — El hombre toma un taxi hasta el hostal HI New York City en 891 Amsterdam Ave., donde se hospeda hasta la mañana del tiroteo. Presenta una identificación que la policía cree que es falsa. Dos de sus compañeros en una habitación compartida con literas nunca vieron su rostro, señaló la policía, porque mantuvo su máscara puesta.

Al hablar con un empleado en el vestíbulo del hostal, se bajó brevemente la mascarilla y sonrió —un momento capturado en imágenes de vigilancia que han sido ampliamente difundidas por la policía.

29 de noviembre

El hombre se registra para abandonar el hostal, donde los huéspedes son automáticamente registrados para salir si no se presentan en la recepción a cierta hora. La policía no cree que se haya alojado en otro lugar y regresado al mismo hostal al día siguiente.

4 de diciembre

Aproximadamente a las 5:30 horas. — El sospechoso sale del hostal mucho antes del amanecer.

5:41 horas. — Aparece en video en la calle 54 y la avenida Sexta caminando de un lado a otro en el área del hotel Hilton, donde la empresa matriz de United Healthcare, UnitedHealth Group, está celebrando su conferencia anual de inversores.

La policía deduce que llegó en bicicleta al Hilton porque le tomó muy poco tiempo llegar allí.

a photographer took pictures of a man before and after he assassinated United Healthcare CEO Brian Thompson pic.twitter.com/8bC2are3eQ — positive mindset guru (@tacticaldipshit) December 5, 2024

”¿Podría haber robado la bicicleta? Estas son cosas que todavía estamos investigando”, subrayó Kenny.

En algún momento, fue a un Starbucks cercano y compró una botella de agua y al menos una barra energética antes de regresar al hotel.

6:44 horas. — Dispara contra Thompson cuando el ejecutivo llega solo, a pie, habiendo caminado desde un hotel al otro lado de la calle. El hombre huye.

6:48 horas. — El hombre ingresa a Central Park en bicicleta por la entrada de la calle 60 y Center Drive. Es en el parque y lejos de las cámaras de seguridad donde la policía cree que se deshace de una mochila gris.

6:56 horas. — Sale del parque en la calle 77 West y Central Park West, aún en bicicleta.

6:58 horas. — Pasa por otra cámara en la calle 85 y la avenida Columbus, aún en bicicleta.

7:00 horas. — Se ve en la calle 86, ya sin la bicicleta.

7:04 horas. — Entra en un taxi hacia el norte en la calle 86 y la avenida Amsterdam.

7:30 horas. — Está cerca del Puente George Washington y la terminal de autobuses allí. Ésta ofrece servicio de transporte a Nueva Jersey y rutas de Greyhound a Filadelfia, Boston y Washington.

Después del ataque, los investigadores encuentran las palabras “negar”, “defender” y “deponer”, escritas con marcador permanente en la munición en la escena. Las palabras imitan una frase utilizada por críticos de la industria de seguros.

6 de diciembre

#ULTIMAHORA

🚨 ASESINAN EN NUEVA YORK, a Brian Thompson, director de una de las compañías de seguros más grandes llamada United Healthcare REPITO, fue en Manhattan, EU, antes de que el Español de @lopezdoriga empiece con sus Fakenews de que fue en México y que fue culpa de la… pic.twitter.com/p9GIYgBiHo — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) December 4, 2024

Kenny y la comisionada de policía Jessica Tisch revelan que los investigadores creen que el agresor salió de la ciudad de Nueva York en autobús. Los investigadores dicen que ingresó a la Estación de Autobuses del Puente George Washington, pero no han encontrado video de él saliendo o subiendo a un autobús.

“Podría ser posiblemente un empleado descontento, o un cliente descontento”, indicó Kenny sobre un posible motivo en una sesión informativa.

La policía encuentra lo que dicen es la mochila del hombre. No se revela su contenido.

7 de diciembre

La policía continúa buscando en Central Park; se ven buzos escudriñando un estanque. El NYPD publica fotos adicionales que muestran al sospechoso junto a un taxi y posteriormente en el asiento trasero del vehículo. En ambas imágenes se le ve usando una mascarilla facial azul de estilo médico.

A pesar de haber recuperado una huella dactilar de la compra en Starbucks y haber enviado artículos para pruebas de ADN, la policía aún no ha identificado públicamente al sospechoso.

8 de diciembre

Se ven nuevamente buzos en un estanque de Central Park. La policía se niega a comentar sobre la investigación.

Búsqueda arroja pruebas

Lo han visto sonriendo en una cámara de seguridad de un hostal, pero no saben su nombre. Encontraron la mochila que descartó mientras huía, pero no saben a dónde se ha ido.

#BREAKING: The NYPD have released a new photo showing an UNMASKED suspect killer of United Healthcare CEO Brian Thompson. here is a reward of up to $10,000 for information leading to an arrest and conviction.#NYC #BrianThompson #UnitedHealthcare #murder #shot #Shooting #NYPD… pic.twitter.com/mH37hv6fjZ — upuknews (@upuknews1) December 5, 2024

Mientras continúa la búsqueda del asesino del director general de UnitedHealthcare, Brian Thompson, los investigadores se enfrentan a una dicotomía tentadora: tienen montones de pruebas, pero el pistolero sigue siendo un enigma.

La policía no sabe quién es, dónde está, ni por qué lo hizo, aunque están seguros de que fue un ataque dirigido en lugar de un acto aleatorio.

“La red se está cerrando”, dijo el sábado el Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams.

Horas después de que hablara, se vio a buzos de la policía buscando en un estanque en Central Park, donde el asesino huyó después del tiroteo. Los oficiales han estado inspeccionando el parque durante días en busca de cualquier pista posible y encontraron su bolsa allí el viernes.

El sábado por la noche, la policía publicó dos fotos adicionales del presunto pistolero que parecían ser de una cámara montada dentro de un taxi. La primera lo muestra fuera del vehículo y la segunda lo muestra mirando a través de la partición entre el asiento trasero y el frente del taxi. En ambas, su rostro está parcialmente oculto por una máscara azul de estilo médico.

🚨 #BREAKING: SHOOTER APPREHENDED Person of interest in fatal shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson has been identified as Luigi Mangione, an ex-Ivy League student. The man taken into custody in Altoona, PA matches the description of the UnitedHealthcare CEO… pic.twitter.com/ttNs2Hus29 — HustleBitch (@HustleBitch_) December 9, 2024

Retrazando los pasos del pistolero usando video de vigilancia, la policía dice que parece que dejó la ciudad en autobús poco después del tiroteo del miércoles por la mañana fuera del Hilton Midtown de Nueva York. Fue visto en video en una estación de autobuses del norte de la ciudad unos 45 minutos después, dijo el jefe de detectives del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), Joseph Kenny.

Con la búsqueda de alto perfil expandiéndose a través de las líneas estatales, el FBI anunció el viernes por la noche que ofrecía una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a un arresto y condena, sumándose a una recompensa de hasta 10 mil dólares que ha ofrecido el NYPD. La policía dice que creen que el sospechoso actuó solo.

La policía no proporcionó actualizaciones sobre la búsqueda el sábado, pero los investigadores están pidiendo paciencia, incluso con un asesino suelto.

Cientos de detectives están revisando grabaciones de video y redes sociales, evaluando consejos del público y entrevistando a personas que podrían tener información, incluyendo a la familia y compañeros de trabajo de Thompson y a los compañeros de habitación asignados al azar del pistolero en el hostal de Manhattan donde se hospedó.

Is this the assassin of CEO Brian Thompson?🧐 AI animation to static image by @T3Justice pic.twitter.com/CLQ5cNk36B — AlphaFo𝕏 (@Alphafox78) December 6, 2024

“Esto no es ‘Blue Bloods’. No vamos a resolver esto en 60 minutos”, dijo Kenny a los periodistas el viernes. “Estamos revisando meticulosamente cada pedazo de evidencia que podemos encontrar”.

El pistolero pagó en efectivo en el hostal, presentó lo que la policía cree que era una identificación falsa y se cree que pagó en efectivo por viajes en taxi y otras transacciones. No habló con otros en el hostal y casi siempre mantuvo su rostro cubierto con una máscara, sólo bajándosela mientras comía.

Pero los investigadores tuvieron un avance cuando encontraron imágenes de cámaras de seguridad de un momento desprotegido en el que brevemente mostró su rostro poco después de llegar a Nueva York el 24 de noviembre.

La policía distribuyó las imágenes a los medios de comunicación y en redes sociales, pero hasta ahora no han podido identificarlo usando reconocimiento facial, posiblemente debido al ángulo de las imágenes o limitaciones en cómo se permite usar esa tecnología al NYPD, dijo Kenny.

JUST ANNOUNCED: The NYPD has released a new photo showing the suspect IQ Of 73 killer of UnitedHealthcare UHC CEO Brian Thompson. pic.twitter.com/ckyumc98EH — Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) December 5, 2024

El viernes por la noche, los investigadores encontraron una mochila en Central Park que había sido usada por el pistolero, dijo la policía. No revelaron de inmediato qué contenía, si es que contenía algo, pero dijeron que sería examinada y analizada.

Otra pista potencial, una huella dactilar en un artículo que compró en un Starbucks minutos antes del tiroteo, hasta ahora ha resultado inútil para identificarlo, dijo Kenny.

Ayudados por cámaras de vigilancia en casi cada edificio y bloque, la policía ha podido rastrear los movimientos del pistolero.

Saben que emboscó a Thompson a las 6:44 horas mientras el ejecutivo llegaba al Hilton para la conferencia anual de inversores de su empresa, usando una pistola de 9 mm que se asemeja a las armas que los granjeros usan para sacrificar animales sin causar un ruido fuerte. Saben que la munición encontrada cerca del cuerpo de Thompson llevaba las palabras “retraso”, “negar” y “deponer”, imitando una frase utilizada por críticos de la industria de seguros.

DNA evidence in the murder of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson has been sent for testing. A video shows the suspect discarding an item before the shooting. The gunman arrived in NYC last month via Greyhound from Atlanta, seen at Port Authority on Nov 24.#BrianThompson pic.twitter.com/QkFUx80dcF — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) December 6, 2024

Kenny dijo que el hecho de que el pistolero supiera que el grupo UnitedHealthcare estaba celebrando una conferencia en el hotel y qué ruta podría tomar Thompson para llegar allí sugería que podría ser un empleado o cliente descontento.

Los investigadores saben por el video de vigilancia que el pistolero huyó hacia Central Park en una bicicleta y la abandonó alrededor de las 7:00 horas, cerca de la calle 85.

Luego caminó un par de cuadras y se subió a un taxi, llegando a las 7:30 horas a la Estación de Autobuses George Washington Bridge, que está cerca de la punta norte de Manhattan, y ofrece servicio de transporte a Nueva Jersey y rutas de Greyhound a Filadelfia, Boston y Washington.

Los investigadores no saben qué sucedió después. Están buscando más videos de vigilancia, pero aún no han podido localizar un video del pistolero subiéndose a un autobús o saliendo de la estación.

🚨 BREAKING: Luigi Mangione, a 26-year-old former Ivy League student, was identified as a person of interest in the assassination of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson, after being detained at a McDonald's in Altoona, Pennsylvania, with evidence linking him to the crime. pic.twitter.com/uJhnwnA4KH — 🌸 DigiGal (@DigitalGal_) December 9, 2024

“Tenemos razones para creer que la persona en cuestión ha dejado la Ciudad de Nueva York”, dijo la comisionada de policía Jessica Tisch a CNN el viernes.

La policía ha determinado por video que el pistolero estuvo en la ciudad durante 10 días antes del tiroteo. Llegó a la terminal principal de autobuses de Manhattan en un autobús Greyhound que provenía de Atlanta, aunque no está claro si embarcó allí o en una de las aproximadamente media docena de paradas a lo largo de la ruta.

Inmediatamente después de eso, tomó un taxi hasta las inmediaciones del Hilton y estuvo allí durante aproximadamente media hora, dijo Kenny.

Alrededor de las 11:00 horas de la noche en que llegó, fue en taxi al Hostal HI New York City. Fue allí, mientras hablaba con un empleado en el vestíbulo, que brevemente bajó la máscara y sonrió, dando a los investigadores el breve vistazo en el que ahora confían para identificar y capturar a un asesino.