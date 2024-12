GenteAsí ¬ El extraño caso de John Leung: un "patriota" chino que resultó ser espía

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- A finales de noviembre tres estadounidenses que habían sido detenidos en China durante años fueron liberados en un intercambio de prisioneros entre Washington y Pekín.

Se trata de Kai Li, Mark Swidan y John Leung, pero el nombre de este último ha dado de qué hablar en los últimos días ya que al parecer no es, como muchos pensaban, un simple patriota chino sino que detrás escondía un perfil más interesante detrás.

De acuerdo con The New York Times, John Leung era conocido en una pequeña ciudad de Oklahoma donde vivía por ser ex dueño de un restaurante y padre de familia; en Houston, a donde solía viajar a menudo, lo ubicaban como organizador político de la vibrante comunidad china de la ciudad; y en China, era un patriota benévolo, un hombre que organizaba actuaciones musicales y abrazaba causas oficiales como la unificación del continente con Taiwán.