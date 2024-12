ENTREVISTA ¬ No podemos meternos en decisiones de Gobernadores: Secretaria de Morena

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Carolina Rangel, secretaria general de Morena, enfatizó que el nombramiento de funcionarios estatales son responsabilidad de cada uno de los gobernadores en México, en referencia a la decisión de Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, de designar como Secretario de Desarrollo del estado al panista Jorge Luis Lavalle Maury, implicado en la trama corrupta de Odebrecht.

“Nosotros como partido no nos podemos meter directamente en sus nombramientos [que hace cada mandatario estatal]”, dijo la morenista, en respuesta al cuestionamiento sobre la postura del partido guinda respecto al nombramiento de Lavalle Maury. "No podemos actuar hacia un nombramiento que no está en nuestras manos, es un nombramiento de Gobierno, no es del partido. Si empezamos a romper esa línea, entonces, el día de mañana tendremos de nueva cuenta el partido de Estado que anteriormente era el PRI, nosotros tenemos que respetar la autonomía también de las y los gobernantes", enfatizó en entrevista para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo al Aire, .