Morena en el Senado reservó cuentas de 2019 a 2022 para evitar cualquier ojo externo

La Legislatura pasada de Morena en el Senado no sólo ha sido señalada de presuntos actos de corrupción, también carga con la opacidad en sus gastos correspondiente a la partida 39903 "asignaciones a grupos parlamentarios". Una solicitud alojada en la Plataforma de Transparencia refiere que dicha información estaba clasificada como reservada.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– La bancada de Morena en la LXV Legislatura del Senado no sólo carga con acusaciones por presunta corrupción en el manejo de las finanzas, según lo ha denunciado el propio Senador Adán Augusto López, también carga con la opacidad en sus gastos, refiere una solicitud alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) correspondiente a la partida 39903 "Asignaciones a grupos parlamentarios".

En la solicitud número 330030322000799, en la cual se pedía al Grupo Parlamentario de Morena copia de los comprobantes fiscales, facturas y bouchers de los senadores correspondientes a los gastos de Partida 39903, los senadores respondieron que dicha información se encontraba clasificada como “reservada”, en virtud de que formaba parte de auditorias que estaban en trámite.

“Sobre este orden de ideas es que la información solicitada se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 110, fracción VI”, se lee en la solicitud de información registrada en la PNT el 7 de junio de 2023 y que los medios Animal Político y Elefante Blanco publicaron en su momento.

La respuesta a la solicitud, que se publicó en junio de 2023, la realizó el entonces contralor interno del Senado, Andrés Lozano Lozano, quien desde octubre pasado funge en el mismo puesto, pero ahora en la Cámara de Diputados.

¿Qué es la Partida 39903?

En el caso específico del Senado, los grupos parlamentarios mantienen el control de una buena parte de los recursos que reciben del Presupuesto de Egresos. El monto mayor siempre corresponde a la partida polémica 39903 relativa a las “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios” y que equivale aa alrededor del 21.4 por ciento del presupuesto total de la Cámara de Senadores.

De acuerdo con la normatividad interna, estos recursos se deben repartir proporcionalmente conforme a la integración del Pleno, lo que significa que los grupos parlamentarios con más integrantes reciben una cantidad mayor.

En los últimos seis años Morena ha sido el partido que ha recibido más recursos.

En esta partida, cada legislador debe ejercer los recursos en los conceptos de Asistencia Legislativa, Gestión Parlamentaria y Atención Ciudadana.

El problema no es la asignación de recursos, según lo han denunciado reiteradamente organizaciones como Fundar, Borde Político y Transparencia Mexicana, sino los criterios de asignación de cada bancada, la ejecución y comprobación del gasto, sobre los cuáles no hay información disponible de ningún partido, incluido Morena, cuya bandera es la lucha contra la corrupción.

Por ejemplo, el gasto de Morena en este rubro en 2019 fue de 247 millones de pesos; en 2020 fue de 251 millones de pesos y para los años 2021 y 2022 fueron 255 millones de pesos en cada uno.

Buchain: Si reservan es porque esconden algo

La respuesta a la solicitud de transparencia relacionada con esta partida es un ejemplo de la opacidad y corrupción que impera en el Senado, consideró en entrevista la doctora Muna Dora, quien descubrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto el esquema de desvío de recursos conocido como la "Estafa Maestra".

“Toda la información que se reserva es porque quieren esconder algo, el señor Adán Augusto tiene una gran oportunidad de ordenar que mañana se abra toda la información y hacerlo público, así de fácil es”, dijo.

Para Muna Dora Buchahin, quien se desempeñó como directora general de auditorías forenses hasta junio de 2018, una forma de transparentar eficazmente los gastos son las auditorías forenses, en donde se revisan los ingresos, compras y contrataciones de las instituciones, en este caso del Senado, El objetivo, dijo, es corroborar de manera tangible que lo escrito en documentos es verídico.

"El órgano Interno de Control del Senado tiene que tener acceso a toda la información y documentación de trienio anterior y pueden hacer un análisis forense de las compras, ingresos y las contrataciones, y vincularlas y confrontarlas; buscar la materialidad, porque los documentos van a estar, eso es algo que se alegó en la Estafa Maestra, porque los documentos se fabricaban, pero el fondo es ver quiénes son las empresas, cómo se contrataron, los vínculos, revisar cómo se pagó, por qué se pagó, por qué eligieron a esas empresas, revisar en dónde más laboran esas empresas, de quién son", dijo en entrevista Muna Dora.

Esta información para poder corroborar los gastos se obtiene de comprobantes fiscales, facturas o cheques, que es justo lo que Morena en el Senado se negó a informar.

La doctora Buchahin destacó que en las cámaras de Diputados y Senadores ha imperado desde hace años la corrupción y se ha llegado a los extremos de reservar la información pública cuando alguna persona o medio se las solicita.

"En las cámaras de Diputados y Senadores esto (corrupción) ha pasado siempre, incluso han reservado información que debiera ser pública y como están coludidos con los de la Auditoría, tienen ahí a familiares y amigos metidos, la misma Jucopo pone a los miembros de la Comisión de Vigilancia y es la misma banda, pues se cubren unos a otros y todos ganan".

Agregó que los rubros en donde se más se han presentado casos de corrupción son los de mantenimiento y capacitaciones.

"Los servicios de más riesgo son de mantenimiento, libros, tecnología de información, capacitaciones y viajes, por que quién va a estar checando si pintaron o no la Cámara, si limpiaron sus despachos o no, o sea, es un mundo de corrupción y creo que ya tiene como siete años que no se hacen las revisiones como deben de ser", expuso.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes/ Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos