Mayotte, territorio francés, sufre casi mil muertes tras el paso del ciclón "Chido"

Por Gerald Imray y Sylvie Corbet

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — El número de muertos en el territorio francés de Mayotte a causa del ciclón "Chido" podría llegar a mil, informó el principal funcionario gubernamental de la isla el domingo.

El prefecto François-Xavier Bieuville dijo a la estación de televisión Mayotte La 1ère que “creo que hay varios cientos de muertos, tal vez nos acerquemos a mil”.

Explicó que era “extremadamente difícil” obtener un número exacto en este momento después de que las islas del océano Índico fueran azotadas por el intenso ciclón tropical el sábado, causando una destrucción generalizada.

Previamente el domingo, las autoridades habían confirmado al menos 11 muertes en Mayotte, pero se esperaba que esa cifra aumentara.

Aerial view of the catastrophic damage from Cyclone "Chido" in French territory of Mayotte.

The road to recovery will be a long one.pic.twitter.com/hnj8HL5Jw5

— Nahel Belgherze (@WxNB_) December 15, 2024