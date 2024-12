PARTE 2, Radicales ¬ Morena agravia a las bases con impresentables. ¿Provoca ruptura?

En esta segunda parte, los RADICALES ahondaron en la intromisión a Morena de personajes que van en contra de los principios y valores del partido. Analizaron los riesgos que corre el movimiento al aceptar perfiles impresentables y las consecuencias que podría tener a futuro ¿Morena necesita de estos personajes? ¿Qué medidas debe de tomar el partido ante esta situación? Estas y otras preguntas se abordaron en este progrma.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Morena, el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, agravia sus bases al permitir la entrada de personajes impresentables, los cuales ponen en entredicho la imagen del movimiento y provocan severos cuestionamientos entre los millones de mexicanos que respaldaron su proyecto de nación en las pasadas elecciones del 2 de junio, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

El nombramiento del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, acusado y encarcelado por su presunta implicación en el caso Odebrecht, como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche ha generado un intenso debate entre quienes defienden su incorporación y el grupo que rechaza su llegada.

A pesar del rechazo que generó el nombramiento, la Gobernadora Layda Sansores defendió su decisión y confirmó que Lavalle seguirá en el cargo que le fue designado. Al respecto, Fabrizio Mejía recordó que en este momento Morena gobierna la mayoría del país gracias al respaldo de millones de mexicanos que a través de sus votos respaldaron el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, señaló que la incorporación de personajes como Jorge Luis Lavalle Maury no tiene ningún tipo de justificación.

"Morena tiene absolutamente todo el país, casi, salvo unos estados que tendrá en elecciones y se convertirán si todo sigue más o menos igual, en morenistas. Pero sigue esta especie de política frentista que se requirió y tenía una justificación política en un momento pero que ahorita ya carece de ella, es decir, por qué rescatar a gente a personajes de la oposición corruptos, traidores, que incluso traen brazaletes como el caso de Jorge Lavalle Mauri por qué rescatarlo y no dejarlos que por lo menos cumplan su pena de ser unanimidad, por lo menos que estén reducidos a lo que está reducida la oposición, que es la insignificancia, la irrelevancia ideológica, retórica, la nimiedad cultural, fueron arrasados culturalmente por el obradorismo, por qué rescatarlos si no los necesitas realmente en un país que decidió en junio de este año darle 36 millones de votos a Claudia Sheinbaum y las tres cuartas partes del Congreso".

El escritor y analista aseguró que pese a las críticas generadas por el nombramiento de Lavalle Maury, ni la dirigencia del partido encabezada por Luisa María Alcalde, ni la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores han comprendido las implicaciones que conlleva la llegada de este personaje.

"Creo que ni la dirigente de Morena, ni la Gobernadora de Campeche, ni mucha gente dentro del obradorismo está leyendo bien cuál fue ese signo tan contundente que dio la población en 2024".

En tanto, Alejandro Páez aseguró que Morena no necesita de perfiles como el de Jorge Luis Lavalle, pues son personas que anteponen el beneficio de la población a través de malas prácticas.

"A la pregunta de los necesita o no necesita a los Lavalle pues a la mejor Layda sí necesita a Lavalle ¿para qué? Para corromper, ¿qué le puede garantizar Lavalle? Lavalle va a ser nomás, para tener clara la cartera, el vínculo entre el Gobierno de Morena y los sectores empresarial-económico, pues las familias ricas de Campeche ¿a que te suena eso? A extorsión, es a lo que a mí me suena es muy probable que lo esté buscando para que le llene de cajas, como las que vimos en los vídeos, las llene de de fajos de billetes".

El periodista dijo que probablemente el interés de Layda Sansores por sumar a Lavalle a su equipo de trabajo es para mantenerse en el poder a través del engaño.

"A lo mejor sí lo necesita porque su plan es otro, ya no es la transformación, ya es mantenerse en el poder y esa es la parte que es preocupante porque pues sí puedes ponerte mantener el poder con el engaño, ya lo han hecho, el PRI lo ha hecho, el PAN lo ha hecho con fraudes electorales, engaño".

Páez señaló que en caso de que Morena siga aceptando a personas como el exsenador panista podría provocar que un sector, que pertenece al Lopezobradorismo, decida apartarse y provocar una ruptura en el partido.

"Hay un momento en el que puede haber esa ruptura y desde adentro mismo una parte de lo que Morena da como un hecho que es el Lópezobradorismo y diga 'no, no, no, espérame, nosotros no somos Morena. Nosotros nos podemos separar en cualquier momento' ¿Hay la posibilidad de que eso pase? Yo creo que si morena no escucha, si hay posibilidades de eso".

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar recordó el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un partido que surgió para hacerle frente al Revolucionario Institucional (PRI) y a Acción Nacional (PAN) pero que terminó desapareciendo debido a que perdió su esencia.

"La putrefacción del PRD no fue solo por el oportunismo de sus dirigentes, sino también por el hecho de sumar a gente que resta en vez de aportar".

El académico advirtió que Morena debe verse en el espejo del PRD, un partido de izquierda que con el paso de los años fue corrompido y que terminó unido al PRI y PAN.

"Ese es el espejo en el que en este momento Morena debe observarse y tener mucha cautela, mucha cautela, porque una cosa es que estos casos sean la excepción y otra es que los justifiques".

Finalmente, Álvaro Delgado señaló que Morena debe retomar sus origines para evitar que el poder lo corrompa y se pierda en el camino como ya ha pasado con otros partidos políticos en México.

"Si algo atrajo y sigue atrayendo el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador es por ese conjunto que se combate y por ese conjunto de principios que se defiende y en ese sentido retomar a los orígenes del Movimiento de Regeneración Nacional y persuadir a que no se olvide eso que está en la mente de mucha gente abajo, pero que corre el riesgo de irse diluyendo de la gente que está arriba, porque el poder es corruptor, el poder hasta el más insignificante puede ser el germen de la corrupción".

El periodista señaló que pese a que Morena pueda tener una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), debe tomar distancia.

"Morena está en una situación de tener como Morena y en alianza con el PT y el Verde, 22 estados, 23 es el de San Luis Potosí, que yo no creo que represente el Movimiento de Regeneración Nacional porque es netamente verde y es uno de los gobiernos más poderosos, uno de los gobiernos del que Morena tendría que tomar distancia. Es importante no olvidar el origen porque si se olvida es el principio de la descomposición y del fin".

