Osiel, un obrero que creó Los Zetas y lideró el Cártel del Golfo, vuelve a México

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, será deportado a México luego de estar 10 años encerrado en los Estados Unidos, informaron autoridades de dicho país.

La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de San Antonio, Texas, informó esta tarde que, después de 14 años de reclusión en los Estados Unidos, Osiel Cárdenas, "El Mata Amigos", será devuelto a México.

"Este es el resultado de una investigación criminal realizada por la HSI y nuestros socios de las fuerzas del orden en el Valle del Río Grande”, añadió el organismo estadounidense.

After 14 years behind bars in the U.S. Osiel Cárdenas Guillén, a Mex. citizen, and former Leader of the Gulf Cartel & Los Zetas has been returned to Mexico. This is the result of a criminal investigation by #HSI RGV and our law enforcement partners out of the Rio Grande Valley. pic.twitter.com/zX966TcgJT

— HSI San Antonio (@HSI_SanAntonio) December 16, 2024