Un foxista, responsable de las casas de cartón, se enquistó en el Infonavit

Carlos Gutiérrez Ruiz es un exfuncionario foxista, señalado por la fallida política de vivienda en este Gobierno y quien a la fecha percibe un ingreso mensual de 262 mil pesos, mayor al de la Presidenta, que asciende a 140 mil pesos al mes. Incluso sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de Claudia Sheinbaum Pardo.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– La reforma al Infonavit impulsada por el Gobierno de México busca desaparecer las Direcciones Sectoriales de Trabajadores, y Empresarial, cuyos actuales titulares ganan más que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e incluso cobran 60 mil pesos para acudir a las sesiones del Consejo General de este organismo.

En el caso de la dirección empresarial, ésta es encabezada por Carlos Gutiérrez Ruiz, un exdirigente de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) que trabajó para los Gobiernos de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa como Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi) y como Director General de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), respectivamente.

En el periodo en el que Gutiérrez Ruiz fue el responsable de la política de vivienda de los gobiernos panistas fue señalado por favorecer a constructoras como Geo y Homex, las cuales aunque recibieron jugosos contratos de construcción de vivienda social se declararon años después en quiebra.

Uno de los casos emblemáticos es el de Casas Geo, que fue la constructora de vivienda favorita de Vicente Fox Quesada. Se trata de una desarrolladora de vivienda social, integrada por grandes empresarios y ex servidores públicos. Fox presumió en su momento que los mexicanos tendrían en su Gobierno una vivienda donde vivir, lo cierto es que junto a Calderón y Enrique Peña Nieto después heredaron miles de casas abandonadas y trabajadores que quedaron con deudas y con su patrimonio en vilo.

Uno de los personajes que es señalado por esta política es precisamente el actual director sectorial empresarial de Infonavit, Carlos Gutiérrez Ruiz, quien a la fecha percibe un ingreso mensual de 262 mil pesos, mayor al de la Presidenta, que asciende a 140 mil pesos al mes. Incluso sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de la Presidenta de la República.

El director sectorial empresarial es nombrado por la Asamblea General, a propuesta de los representantes de los patrones entre quienes figuran actualmente miembros de la Concamin y de la Coparmex, dos de los brazos patronales que junto a los sindicatos de la CTM y la CROM se oponen a la reforma al Infonavit.

Los cambios que se buscan hacer al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pasan por desaparecer precisamente las Direcciones Sectoriales de Trabajadores, y Empresarial, que que durante 2016-2018 promovieron desarrollos que solo beneficiaron a un puñado de constructoras que recibieron millones de pesos en recursos sin haber construido nada, denunció esta mañana el director del Instituto Octavio Romero Oropeza.

“(Con la Reforma) se eliminan las Direcciones Sectoriales de Trabajadores, y Empresarial, que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Es decir, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República”, expuso esta mañana Oropeza.

En efecto, como parte de las prerrogativas y percepciones económicas que reciben las direcciones sectoriales la Plataforma Nacional de Transparencia también registra los gastos por comisión que se han desembolsado en sus distintos viajes por el país, los cuales comprenden gastos por viajes en avión y de viáticos. No obstante, él se ha opuesto a transparentar sus declaraciones patrimoniales.

Estas direcciones sectoriales, añadió Octavio, se han opuesto a la fiscalización de recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De hecho, luego de la denuncia hecha en la conferencia mañanera, Carlos Matínez, exdirector del Infonavit con López Obrador, sostuvo que los representantes sectoriales, “en contra de toda lógica, siempre buscaron ampararse en contra de la Auditoría Superior de la Federación o sus resultados”.

Recordó que en 2023 él expresó su desacuerdo al Consejo General del Instituto de esta decisión. “En aquella ocasión ambos sectores, con el voto en contra del gobierno decidieron por el amparo. Aun con eso nosotros contestamos las auditorías, con todo y amenazas de los sectores, y las solventamos. Fuimos la primera administración auditada”, expuso.

