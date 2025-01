¬ RADICALES analizan la decadencia de la prensa (y el despeñadero de la tele) en 2024

En esta entrega de RADICALES se abordó el tema de los medios de comunicación en México, los cambios que han sufrido en los últimos años y el papel que juegan en la opinión pública. ¿Cómo ha sido la evolución de los medios de comunicación en México? ¿Qué les depara en el sexenio que recién comienza? Estas y otras preguntas fueron abordadas en este episodio.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- Los medios de comunicación en México han sufrido una decadencia durante los más recientes años, pues pasaron de servirle al poder en turno, a volverse instrumento de la oposición frente al Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora, ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

El escritor Fabrizio Mejía mencionó que contrario a lo que se dice, que en México existe un reacomodo en los medios, la realidad es que solo hubo un cambio en las personas que están al frente, pues se sigue manteniendo la misma línea editorial.

"Yo creo que para que hubiera reacomodo tendría que haber reacomodo de líneas editoriales y eso no ha habido, lo que ha habido es cambio de gente a veces incluso por gente parecida ideológicamente. Es decir, el cambio no es de la línea editorial, es simplemente de las caritas que vemos en la televisión. Me parece grave, por ejemplo, el caso de la radio y el Grupo Fórmula, Imagen y otros han estado, digamos, siendo los mensajeros de las campañas de odio, de las campañas de misoginia, de las campañas en contra de la 4T con viles mentiras".

El analista destacó los casos de Televisa y TV Azteca, las dos televisoras más importantes del país que desde hace varios años tienen una marcada agenda en contra de la llamada Cuarta Transformación.

"Televisión Azteca porque ahí hay digamos toda una campaña permanente en contra de lo que sea, que tenga que ver con el gobierno de la 4T, tanto desde la campaña de contención del COVID, con aquel 'ya no le crean' a López Gatell, hasta pasando por los libros de texto gratuitos, hasta los programas sociales y son la voz de Salinas Pliego, es decir, finalmente todos los mensajes están dirigidos 'a no paguemos impuestos, porque lo que están haciendo con ese dinero no sirve'".

Por su parte, Álvaro Delgado explicó que los medios de comunicación han cambiado a la par del país. Recordó que en el 2000, con la llegada de Vicente Fox Quesada al poder, hubo un reacomodo de los medios, pero no cambió la relación que mantenían anteriormente con los gobiernos del PRI.

"El país cambió, pero qué tanto han cambiado los medios de comunicación en México. Los medios de la capital de la República y su réplicas en los estados, se repite prácticamente el mismo esquema. Cuando digo que el país cambió me refiero a que es un país diferente inclusive del año 2000 cuando hubo la alternancia con el Partido Acción Nacional y con Vicente Fox, que en aquel momento, por supuesto que hubo un acomodamiento de los medios con la nueva clase gobernante en la Presidencia de la República y la nueva clase gobernante de derecha que llegó a la Presidencia de la República se acomodó también al entorno mediático que había entonces. No hubo realmente modificaciones de fondo en la relación entre los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN respecto de los medios de comunicación, hubo una connivencia, en realidad no cambió nada, por eso el gobierno de Fox pasó a la historia por ser un gobierno inepto, profundamente corrupto eso sí por eso el fraude del 2006 y por eso fue lo que fue también Felipe Calderón y su gobierno".

El periodista señaló que con el regreso del PRI al poder, de la mano de Enrique Peña Nieto, se fortaleció la relación entre los medios y el Gobierno.

"Regresa Enrique Peña Nieto y pues obviamente no iba a alterar absolutamente nada, la relación perversa entre el poder público, no solamente la Presidencia de la República y los medios de comunicación escritos, radiofónicos, televisivos y ya digitales, en aquel momento, se vuelve a dar salvo excepciones".

Delgado destacó que con la victoria de López Obrador en 2018 y el cambio de régimen, sí hubo un cambio en la relación, pero no fue tan profundo como muchos hubiesen esperado.

"En 2018 si hay un cambio importante en la relación, no con la profundidad que yo hubiera personalmente querido, sigue con López Obrador una relación de interés mutuo con sobre todo los principales medios, Televisa y TV Azteca, que siguen recibiendo, no las mismas cantidades que con Peña y con Calderón, pero sí importante sumas de dinero, ¿para qué? ¿para qué meterle dinero público a esas empresas? Esa es una de las cosas que desde mi punto de vista es muy criticable del gobierno de López Obrador".

Señaló que actualmente existe una enorme crisis en los medios de comunicación producto de quienes pensaban que había que darles dinero a cambio de que no te pegaran. "No pago para que me peguen y pago para que no me peguen".

Y ahondó: "Yo no veo cambios en los medios de comunicación. Son las mismas voces, son los mismos rostros, son las mismas plumas, siguen acaparando los principales medios, la misma narrativa y están pagando el costo de eso, un costo de falta de credibilidad y por supuesto una falta de ingresos a sus bolsillos que los hace estar permanentemente envilecidos".

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar puso de ejemplo lo ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando de la mano de Televisa llegó a la Presidencia y se convirtió en un personaje que parecía servir a los intereses de la televisora.

"Creo que hay una una frase que podríamos usar de manera reversible, es muy famosa la sentencia que dijo alguna vez Emilio Azcárraga Milmo acerca de que él era un soldado del PRI, si algo ocurrió en 2012 cuando llegó a la presidencia un hombre que era una creación televisiva absoluta, como fue el caso de Enrique Peña Nieto, pues ahí parecía que la fórmula se revertía, ahora el Presidente parecía ser el soldado de Televisa. Eso mas que solo relatar el gran poder que tenía este emporio mediático, creo que mas bien era el gran poder que tenían las élites económicas en general a las cuales, desde luego, los grandes medios mexicanos pertenecen".

El académico señaló que 2018 significó un punto de inflexión importante pues se redujo de manera considerable el dinero que se repartía desde el Gobierno a los medios de comunicación, situación que provocó malestar entre algunos periódicos que aprovecharon esta situación para emprender un golpeteo político.

"Este 2018 significó un punto de inflexión importante. La gran reducción que hubo en el dinero que se distribuía a los medios, es un hecho y me parece que eso es un avance que no puede negarse, sin embargo, el reacomodo de cómo se sigue usando la misma fórmula, aunque ya ahora las fuentes de dinero provengan de otros lados, pues derivó en que también la debilidad de los partidos políticos tradicionales de las derechas, pues hasta hizo que una buena parte de la oposición más fuerte se diera en plataformas mediáticas. Yo creo que en el sexenio pasado el principal opositor al inicio del Gobierno de López Obrador no era un partido, sino los titulares del Reforma de Juan Pardinas".

Finalmente, Alejandro Páez recordó que la gran mayoría de los medios de comunicación son empresas que responden a los intereses de sus dueños, por ende, son pocos los espacios para medios públicos suficientes autónomos.

"Los medios son empresas. No hay en más que una lógica de empresa cuando tú has potenciado durante tantos años a las empresas. México no construyó ni con López Obrador medios públicos suficientes autónomos, que pudieran demostrar un nuevo estilo de hacer periodismo, un nuevo estilo de hacer las cosas y el resultado es que seguimos atenidos a la prensa privada, a los medios de comunicación privados como hegemónicos".

El periodista indicó que no se puede culpar a ciertos medios por tener líneas editoriales que van en contra de la 4T, pues al final cada medio decide qué línea seguir y las personas son libres de consumirlo si simpatizan con él.

"¿Tenemos que culpar al periódico Reforma por tener puros de derecha en sus páginas editoriales? No, sabe lo que hace, tiene esa libertad y puede perfectamente hacerlo y atender un mercado, o sea, hay un mercado de gente de derechas al que le sirve Reforma y está bien. Podemos pensar que El Universal puede hacer lo que quiera, al final, el tema es cuando utilizan el dinero público para sobrevivir y entonces sí hay una distorsión".

Páez mencionó que a pesar de que con el expresidente López Obrador hubo una mejora en el tema de los medios de comunicación, aún hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, la creación de una televisión pública que responda a intereses públicos, no a privados.

"Yo creo que fue fallida la política pública, aún cuando hay cosas que mejoraron sensiblemente. Yo creo que López Obrador se salva en su relación con la prensa en este sexenio por él, porque la honestidad siempre paga, porque la manera en la que él habló directamente de llamar corruptos a los que son corruptos y llamar de derecha a los que son derechas, hablar de medios y señalarlos con el dedo yo creo que eso tuvo una paga en la prensa, pero yo creo que pudo haber hecho mucho más y yo esperaría que Claudia se lo pensara muy bien".

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector/