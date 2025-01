VERSUS ¬ Sheinbaum ha exhibido aún más a la oposición y profundizado en su declive

La oposición en México sufrió una dolorosa derrota no solo electoral, tras ser arrollada por Morena en las elecciones del 2 de junio, sino también moral, pues quedó evidenciada de que no cuenta con un proyecto sólido que pueda hacerle frente al oficialismo. ¿Qué va a pasar en el 2025? ¿Qué camino va a tomar la oposición? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta entrega de VERSUS.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- A poco mas de dos meses de haber rendido protesta como la primera mujer Presidenta en la historia de México, Claudia Sheinbaum Pardo no solo ha logrado enfrentar con éxito los momentos de apremio que ha tenido, sino que también se ha encargado de exhibir a la oposición y profundizar en su declive, coincidieron Daniela Barragán, Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

En 2024, la oposición sufrió una dolorosa derrota electoral al caer de manera abrumadora ante el oficialismo. Pero no solo eso. Morena y su candidata obtuvieron una votación histórica, inclusive mayor a la del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que la oposición se quedó muy atrás y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, perdió su registró al no alcanzar el porcentaje mínimo requerido.

Al respecto, Daniela Barragán señaló que la oposición recibió dos duros golpes en la elección. Primero, el de no haber podido convencer a la gente a base de mentiras y, segundo, el que una mujer llegara a la presidencia.

"¿Cómo le cayó a la oposición que una mujer llegara a la Presidencia de la República? Fueron entonces dos golpes, no solamente la derrota, sino que la derrota tuviera rostro de mujer".

Señaló, que contrario a lo que se cree, en México sí existe una oposición que en estos momentos "está liderada por gente muy torpe, muy poco talentosa, pero la hay".

Pese a que muchos podrían dar por muerta a la oposición, Barragán destacó la importancia de no descuidarse, pues dijo, la ultraderecha es capaz de levantarse en cualquier momento.

"Yo he pensado que nunca se le debe menospreciar a la ultraderecha, nunca se le debe dar por muerta porque está muy activa siempre además son capaces de tejer alianzas importantes internacionales, tienen el dinero, tienen el motor, tienen hasta las creencias a veces de su lado, cuando le meten el ingrediente de la fe".

Y ahondó: "Hay que tener muy claro, que ahí está la ultraderecha, puede estar un tanto escondida, puede estar un tanto ahí como tropezándose por ahí, están y regresan cuando tienen que regresar en el primer espacio que encuentran ahí se van a meter".

Por su parte, Perla Velázquez señaló que tanto Marko Cortés, exdirigente nacional del PAN, como Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, aspiran a ser como Claudio X. González, el gran artífice del bloque opositor en el pasado proceso electoral.

"Terminan aspirando a eso a ser el 'junior tóxico', tanto Marko Cortés, como Alejandro Moreno Cárdenas terminan aspirando a ser un Claudio X. González, a tener el poder económico que tiene este personaje son sus ejemplos a seguir. Desde ahí empezaron a desatar ahorita toda una guerra de misoginia, golpes que no van a ser los mismos que le daban al expresidente Andrés Manuel López Obrador porque conocían muy bien al personaje".

Mencionó, que al carecer de argumentos sólidos, la oposición se ha concentrado en realizar ataques misóginos en contra de la Presidenta Sheinbaum, sin ningún tipo de efecto hasta el momento.

"Con la Presidenta Claudia y con esta continuidad cada uno de los puntos que están atacando son esos, los más fáciles para ellos y es caer también en estos ataques misóginos".

En tanto, Meme Yamel coincidió con Perla Velázquez y recordó que desde su días de campaña la oposición manejó el discurso de que Sheinbaum era un títere de López Obrador.

"Cuando estábamos en campaña de hecho lo vimos, mucha gente decía 'es que la hoy Presidenta, entonces la candidata es un títere de Andrés Manuel López Obrador, no se manda sola', incluso ella lo dice y lo sigue diciendo de 'venimos del mismo proyecto, compartimos ideología', como por qué yo tendría que separarme de algo en lo que creo".

La periodista mencionó que no existe argumento en contra de Sheinbaum, pues hasta el momento, todas las decisiones y acciones que ha llevado a cabo tienen justificación.

"No hay argumento en contra, no lo tienen, porque no solamente asiste la razón, sino que además está argumentando, no se están tomando decisiones desde el gobierno, desde la ahora administración de la Presidenta por berrinche o porque se le ocurrió un día en la mañana, no, en realidad se están tomando porque hay una estrategia, porque hay una ideología, porque hay una razón".

Meme indicó que las críticas en contra de Claudia Sheinbaum se intensifican al tratarse de la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo.

"Lamentablemente ella al ser la primera mujer Presidenta carga con algo que ningún hombre que le antecedió cargó, que es tiene que demostrar que puede, porque nunca le preguntamos a los hombres si podían o no gobernar".

Finalmente, Alina Duarte destacó que en pocos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a ganar adeptos pues ha logrado conquistar a algunos de sus opositores más férreos.

"Claudia Sheinbaum está conquistando hasta los más férreos opositores que en algún momento hacían campaña, por Xóchitl qué hoy se sientan y empiezan a hablar de cómo entienden ciertas decisiones que toma la Presidenta".

Señaló que, la oposición ya no puede ocupar los mismos ataques que usaba con López Obrador, pues Sheinbaum es una mujer integra y con ideales claros.

"Claro que no les cayó bien que una mujer ganara la presidencia. Y sobre todo una mujer que por fin ya no le pueden echar en cara, como sí lo hacían con Andrés Manuel López Obrador, que había formado parte del PRI".

