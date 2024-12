ENTREVISTA ¬ La transición de AMLO a Sheinbaum se hizo con nuevos valores: Concheiro

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Elvira Concheiro, académica y actual Tesorera de la Federación (Tesofe), destacó que la transición presidencial entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, que tuvo lugar de manera oficial el pasado mes de octubre, se realizó con " nuevos valores, lo cual no conocía este país".

En entrevista con Café y Noticias, programa que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, Concheiro enfatizó que dicho proceso fue solidario y generoso como no se había visto en el país. Incluso, recordó que en anteriores gobiernos esta transición estaba llena de denostaciones.

"Vimos un proceso de entrega de un Gobierno, del poder gubernamental, de una manera extraordinariamente solidaria, extraordinariamente generosa y con un compromiso de cara al país, eso no lo habíamos conocido los mexicanos, yo no sé si en algún otro país, pero en este país, estamos absolutamente seguras [que no]", dijo.