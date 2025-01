ENTREVISTA ¬ En 2025, "el papel opositor en México lo puede jugar EU": Lorenzo Meyer

El doctor Lorenzo Meyer evaluó en entrevista la relación de EU y México ante el retorno de Donald Trump a Washington y los retos de Claudia Sheinbaum ante esta amenaza del norte. "Al concluir esta primera parte del Gobierno de Claudia, lo ha hecho bien, pero el horizonte está muy negro, en relación con Estados Unidos", comentó.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– "El papel de la oposición (al Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo) lo va jugar EU, no los actores internos, son chiquitos", alertó el doctor Lorenzo Meyer, en entrevista con Noticias A las Dos, de SinEmbargo Al Aire.

"Están muy pequeñitos los líderes de la oposición actual. Teniendo un Gobierno a la derecha, un populismo de derecha que es el de Trump (…) entonces la oposición le va a venir de afuera, a lo mejor el líder de la oposición es el señor [Ronald] Johnson, el Coronel Johnson que viene a ser Embajador. No lo sé", aventuró el doctor en Historia del Colegio de México.

Meyer se refirió al coronel Ronald D. Johnson, quien ha estado al frente en distintos conflictos bélicos en los que Estados Unidos ha participado alrededor del mundo. Dirigió, por ejemplo, operaciones de combate en El Salvador como uno de los 55 asesores militares autorizados durante la guerra civil en la década de 1980, en la que el Gobierno estadounidense equipó a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para combatir a los movimientos insurgentes en la región, particularmente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Años después dirigió despliegues en las zonas de guerra de Afganistán e Irak. Tanto aéreos, terrestres y marítimos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en la que trabajó a lo largo de 20 años, y estuvo a cargo de todas las operaciones de paracaidismo de la Agencia, es decir labores de espionaje. Johnson también se ha desempeñado como asesor del comandante del Comando Sur de los EU, el brazo responsable de Washington de conducir operaciones militares en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, el cual ha estado detrás del injerencismo estadounidense como ocurrió en años recientes cuando respaldó a Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela.

"Pero sí está pasando por una etapa difícil la oposición, perdió mucho de su filo ético el PAN al mezclarse con el PRI, el PRI le pasó la enfermedad de la corrupción y el PAN no le pasó la vacuna contra corrupción", evalúa Meyer, quien también ve un 2025 difícil relación bilateral entre ambos países.

EU: un vecino siempre incómodo

"El problema, no sé si se va a presentar exactamente ahorita que termina el año o el año entrante: la relación con EU. Andrés Manuel [López Obrador] la llevó como un verdadero profesional: haber toreado a Trump, haber ido a la cueva del león en Washington y haber salido sin un rasguño es una hazaña fantástica. En estos momentos, siguiendo al otro vecino, Canadá, se ve que quien no sabe manejar eso puede salir rasguñadísimo. El liderazgo a Trudeau le está costando, su capacidad como líder. Hasta ahorita, Claudia se ha mostrado contrastante con Trump, él tiene un discurso estridente, Claudia calmado, en pleno control, sin mostrar nervios, mucha calma, con control de la situación", explicó.

Destacó asimismo que Sheinbaum "ha expuesto que su objetivo es la defensa de la soberanía, ese es un concepto fácil de explicar teóricamente, difícil de llevarlo a la práctica".

"México no puede ser enteramente soberano teniendo a ese vecino, como primera potencia del mundo, con una frontera de 3 mil 500 kilómetros, impresionante en lo militar, económicamente dependemos de ellos mucho, entonces mantener enteramente nuestra soberanía y hacer lo que queremos sin darle cuenta a nadie no se puede. Hay que estar negociando lo de la renovación del T-MEC, y los dos puntos que Trump ha usado mucho en su favor para generar una opinión positiva es atacar a México por migrantes indocumentados y por el crimen organizado", completó.

Y ese, precisamente, es un punto débil de México según Meyer. "Ahí tenemos un talón de Aquiles enorme, no podemos controlar nuestro crimen organizado. No lo controló Andrés Manuel. No se pudo controlar. Hay territorios de México controlados por el narco, y un Estado-nación que se precia no puede permitir eso. Ese es el Poder criminal. Ahí Claudia Sheinbaum va a tener ya un enorme reto, que de por sí es necesario tener el control de sus territorios, aunque no lo pidiera nadie, pero como lo pide Trump –a veces con socarronería, como decirle ‘Gobernador’ a Trudeau, en una broma muy pesada– está la amenaza del poder duro, que es el militar, para enfrentar al narco mexicano en México. Es una mera amenaza, pero pone las cosas muy difíciles. Al concluir esta primera parte del Gobierno de Claudia, lo ha hecho bien, pero el horizonte está muy negro, en relación con Estados Unidos", concluye Meyer.

La despedida de AMLO, la llegada de Sheinbaum

Para Meyer, la evaluación del sexenio de López Obrador es amplia, pero "finalmente su gran triunfo, porque es un triunfo doble, a mi juicio, fue la elección de mediados de este año". "Es un triunfo de Andrés Manuel lo mismo que de Claudia, es un triunfo del movimiento del partido, de la idea de cambiar el régimen, es que cambiar el régimen, es una de las cosas más difíciles en los procesos políticos y lo cambió sin violencia, que en nuestro caso es algo inusitado, un logro fantástico. Eso es maestría política, poder transformar elementos esenciales de la vida pública de México, tocando intereses creados, y todo esto hecho con mucha estridencia, mucho ruido, como diría Shakespeare: ‘ruido y furia’, pero no llegó la sangre al río", indicó.

Asimismo elogió la capacidad de desaparición del expresidente. "Y lo que es inusitado es que el líder carismático anunció exactamente el día y la hora en que desaparecería. ¿Cuántos líderes carismáticos en el mundo han desaparecido de esa manera?Los que han desaparecido es porque los mataron o por una tragedia pero aquí no, aquí el líder carismático dijo: ‘Yo me voy a las 12 de la noche de el día anterior a que Claudis Sheinbaum ya asuma formalmente ante todos los mexicanos su carácter de Presidenta’, no hay muchos ejemplos de eso y como Andrés Manuel le gustaba enmarcar su ideología que era el humanismo mexicano", destacó.

¿Qué le toca a Sheinbaum? Es "una etapa distinta", detalla Meyer, donde Sheinbaum "tiene que seguir profundizando la 4T y administrando un poder que ganó López Obrador, él fue el que ganó, para la 4T el poder, Claudia lo tiene que reafirmar, reforzar y seguir adelante, pero ya sin ese momento dificilísimo que es el cambio de régimen, aquí ya está cambiado, ya hay un nuevo régimen. Entonces hay que administrar esta primera etapa del nuevo régimen, en donde todavía hay muchas debilidades. Y muchas promesas que cumplir".

Pero, aunque la ruptura interna en las elecciones de Morena no se dio, Meyer advierte de posibles fracturas, sobre todo debido a "un montón de indeseables que entraron a Morena". "Hay que vigilarlos, hay que manejar políticamente esto, pero por el momento Morena está compacta y tiene lo que no tuvo López Obrador, que es fantástico, tiene el control del Ejecutivo, tiene el control de legislativo y todo indica que en el Poder Judicial, no es que Morena vaya a tener el control, es que ya le quitó el control a lo que quedaba del antiguo régimen en la Suprema Corte y en el Poder Judicial. Eso es, los liberó y los puso en el juego democrático de los otros dos poderes", finalizó.

Nancy Gómez y Manuel González