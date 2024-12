Panel por la ciencia

Una de las características más significativas de los populismos del siglo XXI ha sido su carácter anticientífico. Esta actitud ante la ciencia fue muy bien exhibida en la película Don't Look Up, donde una catástrofe apocalíptica prevenible no puede ser detenida debido a la incapacidad de los gobiernos y los medios para distinguir entre la verdad y la mentira.

Tras las elecciones federales del 2018, el ex-presidente López Obrador nombró como Directora General del CONACYT a María Elena Álvarez-Buylla.

Educada, en parte, en la Universidad de California en San Diego, la bióloga parecía ser respetada por la comunidad científica. Su nombramiento auguraba un impulso significativo para la ciencia en México.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Álvarez-Buylla comenzará a mostrar sus verdaderos colores.

Su gestión estuvo determinada por ataques contra instituciones insignes como el CIDE, la falta de defensa de los fideicomisos científicos y tecnológicos, el vituperio contra la comunidad científica e incluso un intento por encarcelar a científicos prominentes.

Pero quizás la bandera que más defendió la ex-directora del CONACYT haya sido su cruzada contra el maíz genéticamente modificado.

De una manera singular para una científica, su ofensiva rondaba la irracionalidad al no fundarse necesariamente en las investigaciones científicas más relevantes.

Así siguiendo su consejo, López Obrador publicó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de febrero de 2023, prohibiendo el maíz genéticamente modificado.

Pues bien, recientemente un panel en el seno del T-MEC concluyó que ese decreto violaba sus términos. En efecto, el panel avaló las siete reclamaciones de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y recientemente informó de su resolución a la Secretaría de Economía del gobierno mexicano.

Ahora el gobierno mexicano tiene 45 días para cumplir con las conclusiones del panel. Afortunadamente, la Secretaría de Economía ha aceptado, aunque a regañadientes, la decisión del panel y anunció que acatará sus resoluciones.

Estas son buenas noticias y podría significar que el nuevo gobierno encabezado por una científica ha decidido cerrar la página de uno de los más bochornosos episodios en la historia de la ciencia en México.

Ya veremos cómo se realiza la gestión del la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez. Esperemos que ella siga una directriz muy diferente a la de su antecesora.

Esto será importante para que el futuro de México sea uno donde la verdad y la ciencia sean la base de la prosperidad de nuestro país. Es hora de que así sea.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos/ Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

