Espero que haya pasado la navidad con los suyos y muy contento, querido lector. Pues sí, se nos está acabando el año. Y qué año, se dirá. El último año de la presidencia de López Obrador, y el primer año del poder ilimitado de la “cuarta transformación”. Qué impresionante victoria de Morena de junio, la verdad, histórica. Y qué impresionante la victoria de la primera mujer presidenta en México. Y, también, qué impresionante las mayorías calificadas en el Congreso y en todo el país. Ni se diga del poder que ganaron para cambiar la Constitución. El verdadero esplendor del gobierno de López Obrador se dio este año, cuando decidió el Plan C y logró consumarlo. No solo eso: este año la oposición desapareció, prácticamente. Los medios cambiaron sus barras de opinión, se fueron opinadores e intelectuales que durante décadas estuvieron en sus programas, auténticas instituciones.

A raja tabla, querido lector, y con prisas inéditas, así se han dado los cambios que le van dando rostro a un nuevo capítulo en la historia nacional, sin duda. Un poder judicial reformado, que no sabemos cómo se constituirá, al final. Un proceso electoral que se ve muy complicado, un experimento político que no sabemos si vaya a funcionar, o a fracasar estrepitosamente. Más apoyos sociales, bajo la nueva administración, pero menos Estado ¿alcanzarán los fondos para cubrirlos? ¿y si no alcanzan y desaparecen? Al final tendremos menos instituciones, o sea, estaríamos mucho peor. Incertidumbre de cuánto tiempo son sostenibles si no aumentan los ingresos y, sobre todo, la duda de qué sistema es realmente el que se está implementando, cuando no hay mejoras sustanciales en la educación, la salud y la cultura, por ejemplo. No alcanza el dinero para todo. ¿Seguirá el austericidio a costa de ellos?

Muchas dudas aparecen en el panorama, querido lector, no solo sobre el próximo año sino sobre los próximos años. Incertidumbres pesarosas que ya he compartido en esta columna sobre el sector cultura, que parece que continuará tal cual viene funcionando, sin dinero y con desdén. Continuismo de lo peor y mediocre, ausencia de proyecto. Así, no dudo que el sufrimiento de los artistas mexicanos se acentúe en grados intolerables, sin trabajos y con migajas de apoyos. Un Estado que ha decidido, en los hechos, dejar de subsidiar a la cultura, porque no invierte en ella lo que debería. Colecciones y editoriales estatales que desaparecieron, para centralizar todo en el FCE, incapaz de abarcarlas, dejan un gran vacío, sobre todo, en cuanto a poesía se refiere. Compañías de danza que, sin apoyo, sencillamente desaparecerán. Imposiciones que buscan convertir al arte en ariete de la ideología gubernamental, artistas plegándose con tal de sobrevivir. Nada luce en el área cultural como debería bajo un gobierno “humanista”, de izquierda, la verdad.

Luego, pues Trump, querido lector. Donald Trump y sus amagos, y la incertidumbre de si los cumplirá o, mejor dicho, en qué grado. Un Trump que llega a la presidencia de Estados Unidos obligado a cumplir con el discurso xenófobo que lo llevó al poder. Un Trump que es realmente una amenaza para la soberanía de México y que causará mucho dolor a los mexicanos que viven en el país vecino ¿de verdad se atreverá a deportar masivamente y se atreverá incursionar en México para atrapar a narcotraficantes una vez declarados como “terroristas”? Incertidumbres que en el 2025 se despejarán, querido lector, y que muy probablemente nos causen estragos ¿qué hará México?

Y luego las otras preguntas ¿qué hará la primer Presidenta de la Republica con la delincuencia organizada que campea en el país, mata a mexicanos, los secuestra, extorsiona, desaparece? ¿qué hará para erradicar las desapariciones y los feminicidios? ¿qué políticas implementará para que las Fiscalías encuentren a las mujeres desaparecidas?

Porque es un hecho que tenemos un problema y que ya es hora de que por fin se resuelva, ¿no cree?

No importa de dónde venga, si empezó con Calderón: ha pasado ya más de una década. La violencia en el país es responsabilidad de todos los gobiernos, incluido el Federal. Muchos años llevamos ya viviendo en un estado de horror, donde la violencia homicida parece un cáncer incurable. Gobiernos van y vienen y no se ha solucionado ¿viviremos así por siempre, sin estado de derecho, sin protección? ¿cuántos años más se extenderán los territorios tomados por la delincuencia organizada? ¿Funcionará la política de seguridad del nuevo gobierno? No lo sabemos, querido lector.

En el área internacional, este año continuó la guerra genocida e impune de Israel contra Gaza y los palestinos: no solo asesinó masivamente a niños y mujeres, cometió crímenes de guerra totalmente imperdonables, bombardeó hospitales, casas, destruyó ciudades, también minó severamente a las instituciones internacionales ¿qué les deparará a los palestinos la llegada de Trump al poder? Nada bueno, parece, sino más sufrimiento.

Como ve, querido lector, el mundo todo está sumido en la incertidumbre. Esperemos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrente con vigor e inteligencia los tiempos por venir, tanto interna como externamente y que el 2025 aunque movido, sea un buen año para México y los mexicanos.

María Rivera https://www.sinembargo.mx/author/maria-rivera/ María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

